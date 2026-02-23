LEHERKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pertsona bat hil da eta beste bat larri zauritu da Arabako piroteknia-enpresa batean izan den leherketan

Ezbehar 11:10ean izan da, FML enpresan, Bergüendako kontzejuan, Gasteiztik 44 kilometrora. Bertako alkateak esan du segurtasun kontuetan enpresan "dena zuzen" zegoela.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil eta beste bat larri zauritu da Araban, Lantaron udalerrian, piroteknia-enpresa batean izan den leherketan, Arabako Foru Aldundiak EITBri jakinarazi dionez.

Leherketa 11:00 pasatxoan izan da, FML enpresan, Bergüendako kontzejuan. Gasteiztik 44 kilometrora dago herria, Araba eta Burgos arteko mugan.

Leherketaren ondorioz, pertsona bat hil da eta beste bat helikopteroz eraman dute, erredurekin zaurituta, Gurutzetako Ospitalera.

Ezbeharra gertatu eta berehala gerturatu da Lantarongo alkate Koldo Salbidea istripuaren eremura. Adierazi duenez, eztanda enpresak duen etxola batean gertatu da, eta ez piroteknia gordetzen duten biltegian bertan.

Alkatearen arabera, enpresa horretan lau pertsonak egiten dute lan; jabeak eta hiru langilek, eta leherketak ez die langile gehiagori eragin. Enpresaren egoera kontrolpean dagoela esan du, instalazioetan ez baitago suterik.

Halaber, azaldu du segurtasun aldetik "dena zuzen" zegoela enpresan, eta udal nahiz barne arau guztiak betetzen zituela. "Horregatik egon da leherketa bakarra", adierazi du.

FML familiako enpresa bat da, 1875ean hasi zen lanean, eta mota guztietako material piroteknikoak fabrikatzen ditu, hala nola trakak, suziriak eta bengalak.

Araba Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X