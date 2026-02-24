Detención
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Las imágenes grabadas por un testigo, claves en la detención de los autores de un robo en Berriozar

Robo Berriozar
18:00 - 20:00
Momento del robo. Foto: Guardia Civil.
Euskaraz irakurri: Aita-semeak atxilotu dituzte Berriozarren kafetegi batean lapurreta egiteagatik

Última actualización

Una persona que estaba realizando labores de limpieza al lado de la cafetería en el que estaban robando un padre y su hijo graba el instante en el que los ladrones saltan por la ventana y llega incluso a enfrentarse a ellos fregona en mano.

Aunque los ladrones huyeron en un principio, aportó las grabaciones realizadas con su teléfono móvil, un material gráfico que resultó fundamental para el desarrollo de la investigación.

Robos Delitos Berriozar Navarra Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X