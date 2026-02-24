Las imágenes grabadas por un testigo, claves en la detención de los autores de un robo en Berriozar
Una persona que estaba realizando labores de limpieza al lado de la cafetería en el que estaban robando un padre y su hijo graba el instante en el que los ladrones saltan por la ventana y llega incluso a enfrentarse a ellos fregona en mano.
Aunque los ladrones huyeron en un principio, aportó las grabaciones realizadas con su teléfono móvil, un material gráfico que resultó fundamental para el desarrollo de la investigación.
El nuevo ascensor que lleva desde el centro de Bilbao hasta el barrio de Masustegi ya está en marcha
El nuevo ascensor que lleva desde el centro de Bilbao hasta el barrio de Masustegi ya está en marcha. El barrio cuenta con grandes cuestas y numerosas escaleras, por eso se acaba de estrenar el ascensor que hacía tiempo que era solicitado. Tras 100 metros de subida entramos en un pequeño pueblo, aunque seguimos estando en la ciudad de Bilbao.
Una médico residente del Hospital de Tudela denuncia haber sufrido una agresión sexual de un compañero
Afirma haber sido víctima de una agresión durante una guardia en el servicio de Urgencias y denuncia que el centro archivó el caso por “falta de pruebas”.
El 47,3% del alumnado adolescente alavés ha consumido pornografía online alguna vez
El trabajo sobre el consumo de pornografía online de personas menores en Álava, elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Fundación Vital y el grupo de investigación PSIDES de la Universidad del País Vasco (EHU), que ha sido presentado este martes, muestra además, que el primer contacto con la pornografía se sitúa en los 12 años.
Muere un trabajador en un accidente laboral en un rocódromo de Berrioplano
El hombre, de 51 años, ha caído de una altura elevada cuando trabajaba en estas instalaciones.
Vuelve la normalidad a la N-1 en Andoain, sentido Irun, tras un accidente y largas retenciones
A las 10:00 horas se ha producido un un accidente entre un camión, un autobús y tres coches, en el que afortunadamente, no se han reportado heridos, pero sí ha obligado a cortar completamente la vía, lo que ha provocado retenciones de hasta 6 kilómetros.
Asador Etxebarri, en el 'Top of the Tops' de la Guía Macarfi
Además, la Guía Macarfi ha distinguido a Azurmendi y Molino de Urdániz como los mejores restaurantes de la CAV y Navarra. También ha catalogado al restaurante Itzuli como la segunda mejor apertura del año en el Estado.
Mancisidor: "la política lingüística de la institución seguirá los altos estándares que hasta ahora ha mantenido"
"Ese es el compromiso firme que hasta el día de hoy estoy manteniendo y espero seguir manteniendo", ha destacado el nuevo Ararteko, Mikel Mancisidor, en su primera entrevista, de la mano de Eider Hurtado, en Radio Euskadi.
Será noticia: Celebración de Copa en Vitoria-Gasteiz, cuatro años de guerra en Ucrania y desclasificación de documentos del 23F
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La Virgen Blanca acoge la gran fiesta del Kosner Baskonia a las 19:00 horas, en directo en EITB
La recepción oficial al equipo alavés será este martes a las 19:00 horas en Vitoria-Gasteiz y podrá seguirse en directo en ETB1, ETB2 y la plataforma ETB ON.