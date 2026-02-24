EUSKERA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

ELA denuncia que el Gobierno Vasco suspenderá el programa de euskaldunización del profesorado Irale

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha precisado que el programa se mantiene, pero ha matizado que están "revisando su funcionamiento" para atender a las "actuales necesidades".  Ha recordado que los profesores que se han incorporado al sistema educativo en los últimos años tienen el nivel de euskera C1 acreditado. 

ela hezkuntza efe educación

Imagen de archivo. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: ELAk salatu du irakasleak euskalduntzeko Irale programa bertan behera utziko duela Jaurlaritzak
author image

Idoia Alberdi Etxaniz | EITB

Última actualización

El sindicato ELA ha denunciado que el Gobierno Vasco suspenderá a partir del próximo curso el programa de euskaldunización del profesorado Irale, una decisión que la central considera "muy grave" y pedirá al Departamento de Educación que retire en la mesa de negociación prevista para el jueves 26 de febrero.

En una nota difundida este martes, ELA ha criticado las últimas decisiones adoptadas en materia de euskera por el Departamento que dirige Begoña Pedrosa. A su juicio, estas medidas avanzan "en dirección contraria a la euskaldunización", por lo que el sindicato estudiará "las posibilidades de articular una respuesta" junto a su afiliación y el conjunto del personal educativo.

Además de la supuesta suspensión de Irale, ELA reprocha a Educación la falta de "una planificación de euskaldunización" en la Formación Profesional y denuncia que se esté poniendo en desventaja al profesorado con mejor competencia en euskera al optar por flexibilizar los perfiles lingüísticos "en lugar de euskaldunizar la plantilla".

"Actuales necesidades"

Por su parte, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa , ha explicado que Irale se mantiene, pero ha matizado que se está revisando su funcionamiento para atender a las actuales necesidades del sistema.

Ha subrayado la "importancia" de Irale a lo largo de estos últimos 50 años en la euskaldunización del personal docente a través de liberaciones, pero ha insistido en que los centros en estos momentos están demandando al Departamento otro tipo de apoyos.

18:00 - 20:00
Titulares de Hoy Sindicato Ela Euskera Gobierno Vasco Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria sobre el suceso de Sestao: Si la Ertzaintza no usa la fuerza de manera correcta, "somos los primeros en denunciarlo"

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asegurado sobre la investigación abierta por la actuación de unos ertzianas en Sestao que la Ertzaintza "tiene la legitimidad de la sociedad para usar la fuerza de manera correcta y proporcional, y cuando esto no ocurre, somos los primeros en denunciarlo". Antes de un acto en Vitoria, el consejero de Seguridad ha asegurado que el departamento se ha interesado por el estado de los heridos desde el primer momento. También ha recordado que ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.
Robo Berriozar
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las imágenes grabadas por un testigo, claves en la detención de los autores de un robo en Berriozar

Una persona que estaba realizando labores de limpieza al lado de la cafetería en el que estaban robando un padre y su hijo graba el instante en el que los ladrones saltan por la ventana y llega incluso a enfrentarse a ellos fregona en mano. Aunque los ladrones huyeron en un principio, aportó las grabaciones realizadas con su teléfono móvil, un material gráfico que resultó fundamental para el desarrollo de la investigación.

Cargar más
Publicidad
X