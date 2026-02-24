El sindicato ELA ha denunciado que el Gobierno Vasco suspenderá a partir del próximo curso el programa de euskaldunización del profesorado Irale, una decisión que la central considera "muy grave" y pedirá al Departamento de Educación que retire en la mesa de negociación prevista para el jueves 26 de febrero.

En una nota difundida este martes, ELA ha criticado las últimas decisiones adoptadas en materia de euskera por el Departamento que dirige Begoña Pedrosa. A su juicio, estas medidas avanzan "en dirección contraria a la euskaldunización", por lo que el sindicato estudiará "las posibilidades de articular una respuesta" junto a su afiliación y el conjunto del personal educativo.

Además de la supuesta suspensión de Irale, ELA reprocha a Educación la falta de "una planificación de euskaldunización" en la Formación Profesional y denuncia que se esté poniendo en desventaja al profesorado con mejor competencia en euskera al optar por flexibilizar los perfiles lingüísticos "en lugar de euskaldunizar la plantilla".

"Actuales necesidades"

Por su parte, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa , ha explicado que Irale se mantiene, pero ha matizado que se está revisando su funcionamiento para atender a las actuales necesidades del sistema.

Ha subrayado la "importancia" de Irale a lo largo de estos últimos 50 años en la euskaldunización del personal docente a través de liberaciones, pero ha insistido en que los centros en estos momentos están demandando al Departamento otro tipo de apoyos.