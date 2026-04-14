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Será noticia: Día de la República, regulación extraordinaria de personas migrantes y bloqueo en Ormuz

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) Acto de Ezker Anitza-IU y PCE-EPK conmemoran el 94º aniversario de la II República en la localidad guipuzcoana de Eibar (Gipuzkoa) REMITIDA / HANDOUT por EZKER ANITZA-IU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 12/4/2025
Acto de aniversario de la II República en la localidad guipuzcoana de Eibar. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Errepublikaren eguna, migratzaileen ezohiko erregulazioa eta blokeoa Ormuzen
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 14 de abril de 2026:

- Día de la República: Hace hoy 95 años, Eibar estaba a punto de proclamr la Segunda Republica. Fue la primera ciudad en hacerlo y por ello seis años después sufriría una fuerte represión. Hoy habrá lugar para el recuerdo en la plaza Unzaga, declarada formalmente lugar de memoria, que será objeto de un emotivo acto institucional.

- Regularización extraordinaria de personas migrantes: El Gobierno de España prevé aprobar este martes la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes. Se prevé que las personas extranjeras en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.

- Bloqueo en Ormuz: Trump mantiene su amenaza con “eliminar” barcos iraníes en el estrecho de Ormuz, si estos se acercan al bloqueo estadounidense, anunciado tras el fracaso de las negociaciones de paz. No obstante, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, ha recordado que "ningún país tiene derecho a prohibir el derecho a pasar o la libertad de navegación en estrechos internacionales que se usan para el transporte internacional”

Eibar Gobierno de España Irán Sociedad

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