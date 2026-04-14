Será noticia: Día de la República, regulación extraordinaria de personas migrantes y bloqueo en Ormuz
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 14 de abril de 2026:
- Día de la República: Hace hoy 95 años, Eibar estaba a punto de proclamr la Segunda Republica. Fue la primera ciudad en hacerlo y por ello seis años después sufriría una fuerte represión. Hoy habrá lugar para el recuerdo en la plaza Unzaga, declarada formalmente lugar de memoria, que será objeto de un emotivo acto institucional.
- Regularización extraordinaria de personas migrantes: El Gobierno de España prevé aprobar este martes la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes. Se prevé que las personas extranjeras en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
- Bloqueo en Ormuz: Trump mantiene su amenaza con “eliminar” barcos iraníes en el estrecho de Ormuz, si estos se acercan al bloqueo estadounidense, anunciado tras el fracaso de las negociaciones de paz. No obstante, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), el panameño Arsenio Domínguez, ha recordado que "ningún país tiene derecho a prohibir el derecho a pasar o la libertad de navegación en estrechos internacionales que se usan para el transporte internacional”
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El Gobierno Español aprobará hoy la regularización extraordinaria de migrantes
Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
Concentración de Itaia en Pamplona para denunciar la muerte de la mujer que se precipitó de un tercer piso
El movimiento feminista asume la muerte de esta mujer como un caso de asesinato machista. Un hombre ha sido detenido en relación a esta muerte, acusado de haberse saltado una orden de alejamiento. Itaia ha reclamado una respuesta firme frente a la violencia contra las mujeres.
Exigen garantías y medidas para fomentar el aprendizaje y el uso del euskera en Treviño
En una comparecencia en La Puebla de Arganzón, vecinos y vecinas del Condado de Treviño han recordado que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, apoyada por el Gobierno de España, obliga a las administraciones de Castilla y León a adquirir compromisos para fomentar el euskera. Las peticiones expuestas hoy ante la prensa serán trasladadas al ministro de Cultura del Gobierno de España, así como a la futura dirección de Políticas Culturales y a la Consejería de Educación de Castilla y León.
La plataforma Booking.com sufre un ciberataque que expone datos de reservas de clientes
La empresa ha enviado un correo a los usuarios para advertirles de que “terceras personas no autorizadas” podrían haber accedido a información asociada a reservas, incluidos nombres, direcciones físicas y de correo y números de teléfono. No obstante, asegura que los datos bancarios no se han visto comprometidos.
La Estrategia Vasca para Personas Mayores incluye por primera vez la diversidad sexual
Por primera vez, entre las 16 líneas tractoras, hay un proyecto sobre diversidad sexual para que las personas mayores vivan, de manera libre y no oculta, su sexualidad. También destacan dos proyectos contra la soledad no deseada, uno de ellos, en el ámbito rural.
La Ertzaintza investiga una agresión sexual en la Parte Vieja de San Sebastián
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Ander Aldazabal, alcalde de Lekeitio: "La justicia nos ha dado la razón y en ese sentido estamos muy contentos"
No obstante, el alcalde de Lekeitio ha reconocido que el Ayuntamiento no comparte el límite impuesto por el Tribunal de Justicia a los vecinos de las localidades cercanas. "Estamos estudiando diferentes opciones para resolverlo, pero ahora tenemos que cumplir la ley y este año, al menos, no podrán obtener la tarjeta de residente", ha añadido.
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De esta manera, los vecinos y vecinas de Munitibar, Aulestia, Gizaburuaga, Amoroto, Mendexa, Ispaster eta Ea no podrán, como hasta ahora, estacionar en la zona verde, ya que el Tribunal Superior de Justicia considera "discriminatorio" el trato entre los no residentes.