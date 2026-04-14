Albiste izango dira: Errepublikaren eguna, migratzaileen ezohiko erregulazioa eta blokeoa Ormuzen
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Errepublikaren eguna: Duela 95 urte, Eibar Bigarren Errepublika aldarrikatzear zegoen. Hori egin zuen lehen hiria izan zen, eta, horregatik, sei urte geroago errepresio handia jasan zuten. Gaur oroimenerako lekua izango da Untzaga plaza. Memoria Demokratikorako Leku deklaratu dute orain, eta ekitaldi instituzional hunkigarria izango da bertan.
- Migratzaileen ezohiko erregularizazioa: Espainiako Gobernuak gaur onartuko du pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa. Egoera irregularrean dauden atzerritarrek apiril hasieratik ekainaren 30era eskatu ahal izango dute erregularizazioa. Gehienez, hiru hilabete iraungo ditu izapideak, baina eskaera onartze hutsarekin bakarrik lanean hasi ahal izango dute.
- Blokeoa Ormuzen: Ormuzeko itsasartean dabiltzan Irango itsasontziak "suntsitzeko" mehatxua mantentzen du Trumpek, AEBko blokeora hurbiltzen baldin badira. Halere, Arsenio Dominguez Nazioarteko Itsas Erakundeko (NIE) idazkari nagusiak gogorarazi duenez, "inongo herrialdek ez du eskubiderik nazioarteko garraiorako erabiltzen diren itsasarteetatik pasatzeko eskubidea edo nabigazio-askatasuna debekatzeko”.
Pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartuko du gaur Espainiako Gobernuak
Egoera irregularrean dauden atzerritarrek apiril hasieratik ekainaren 30era eskatu ahal izango dute erregularizazioa. Gehienez, hiru hilabete iraungo ditu izapideak, baina eskaera onartze hutsarekin bakarrik lanean hasi ahal izango dute.
Elkarretaratzea egin du Itaiak Iruñean, hirugarren solairutik erori zen emakumearen heriotza salatzeko
Mugimendu feministak hilketa matxista kasutzat hartzen du emakumearen heriotza. Izan ere, gizon bat atxilotu dute, urruntze-agindua urratzea egotzita. Itaiak erantzun irmoa eskatu du emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean.
Trebiñun euskararen irakaskuntza eta erabilera sustatzeko berme eta neurriak eskatu dituzte herritarrek
Argantzonen egindako agerraldian, gogoratu dute Espainiako Gobernuak sinatua eta berretsia duela Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna, eta, beraz, horrekiko hartutako konpromisoak Gaztela eta Leongo administrazioek ere bete behar lituzketela. Espainiako Gobernuari eta eratze bidean dagoen Gaztela eta Leongo Gobernuari igorriko dizkiete gaur egindako eskariak.
Booking.com plataformak hainbat bezeroren datuak agerira atera ditu, zibereraso bat jasan ostean
Konpainiak mezu bat bidali die bere erabiltzaileei, ohartarazteko "baimenik ez zuten hirugarren pertsonek" erreserbei lotutako informazioa eskuratzeko aukera izan dutela; izen-abizenak, helbideak, telefono zenbakiak eta bezeroek ostatuei emandako beste zenbait datu. Hala ere, enpresak ziurtatu du zibererasoak ez duela bankuko datuetan eraginik izan.
Adinekoen Euskal Estrategiak lehen aldiz landuko du sexu aniztasuna
Adinekoen ongizate integrala sustatzeko, 16 proiektu biltzen ditu Jaurlaritzaren estrategia berriak. Horien artean, berritasunetako bat da Sexu Aniztasunaren eta Generoaren Estrategia, pertsona guztiek, adina edozein dela ere, beren sexualitateari dagokionez aske bizi daitezen.
Ertzaintza Donostiako Alde Zaharrean izandako sexu-eraso bat ikertzen ari da
Martxoaren 31n gertatutako beste eraso baten ondoren jakin da honen berri; kasu hartako ustezko egilea espetxean dago jada.
Ander Aldazabal, Lekeitioko alkatea: "Justiziak arrazoi eman digu, eta alde horretatik oso pozik gaude"
Halere, Lekeitioko alkateak onartu egin du pena handiz hartu duela Udalak inguruko herrietako bizilagunei EAEko Auzitegi Nagusiak ezarritako muga. "Horri irtenbidea emateko ditugun aukerak aztertzen gabiltza, baina orain legea bete behar dugu, eta, aurten, behinik behin, ezingo dute egoiliarren txartela eskuratu", erantsi du.
Hainbat lagun atera dituzte Iruñeko Aranzadiko komentu zaharretik, birgaitze lanak hasi behar dituzte eta
Udalak aldi baterako bizitoki aukerak eskaini dizkie agustindarren komentu zaharrean lo egiten zuten (75 ziren) lagun gehienei. Bertan, sendatze neurologikorako osasun-zentro bat egongo da.
Auzitegi Nagusiak onartu egin du Lekeitioko aparkaleku sistema, baina herrigunea egoiliarrentzat utzita
Udalak ezarritako aparkaleku sistema egokitzat jo du, beraz, EAEko Auzitegi Nagusiak, nahiz eta ebatzi duen puntu batean orain arteko araua "diskriminatzailea" zela, Munitibarko, Aulestiko, Gizaburuagako, Amorotoko, Mendexako, Ispasterko eta Eako bizilagunek bazutelako herrigunean aparkatzeko aukera; gainerako ez-egoilarrek ez bezala.