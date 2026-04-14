TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Errepublikaren eguna, migratzaileen ezohiko erregulazioa eta blokeoa Ormuzen

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

II. Errepublikaren urteurreneko ekitaldia Eibarren (Gipuzkoa). Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 14an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Errepublikaren eguna: Duela 95 urte, Eibar Bigarren Errepublika aldarrikatzear zegoen. Hori egin zuen lehen hiria izan zen, eta, horregatik, sei urte geroago errepresio handia jasan zuten. Gaur oroimenerako lekua izango da Untzaga plaza. Memoria Demokratikorako Leku deklaratu dute orain, eta ekitaldi instituzional hunkigarria izango da bertan.

- Migratzaileen ezohiko erregularizazioa: Espainiako Gobernuak gaur onartuko du pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa. Egoera irregularrean dauden atzerritarrek apiril hasieratik ekainaren 30era eskatu ahal izango dute erregularizazioa. Gehienez, hiru hilabete iraungo ditu izapideak, baina eskaera onartze hutsarekin bakarrik lanean hasi ahal izango dute.

- Blokeoa Ormuzen: Ormuzeko itsasartean dabiltzan Irango itsasontziak "suntsitzeko" mehatxua mantentzen du Trumpek, AEBko blokeora hurbiltzen baldin badira. Halere, Arsenio Dominguez Nazioarteko Itsas Erakundeko (NIE) idazkari nagusiak gogorarazi duenez, "inongo herrialdek ez du eskubiderik nazioarteko garraiorako erabiltzen diren itsasarteetatik pasatzeko eskubidea edo nabigazio-askatasuna debekatzeko”.

Eibar Espainiako gobernua Iran Gizartea

TREBIÑU EUSKARA AGURNE GAUBEKA BEHATOKIA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trebiñun euskararen irakaskuntza eta erabilera sustatzeko berme eta neurriak eskatu dituzte herritarrek

Argantzonen egindako agerraldian, gogoratu dute Espainiako Gobernuak sinatua eta berretsia duela Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutuna, eta, beraz, horrekiko hartutako konpromisoak Gaztela eta Leongo administrazioek ere bete behar lituzketela. Espainiako Gobernuari eta eratze bidean dagoen Gaztela eta Leongo Gobernuari igorriko dizkiete gaur egindako eskariak. 

Gehiago ikusi
