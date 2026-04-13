La plataforma Booking.com sufre un ciberataque que expone datos de reservas de clientes

La plataforma de reservas Booking.com ha sufrido un ciberataque que podría haber permitido un acceso no autorizado a datos de sus clientes, según ha informado la propia compañía tras detectar una “actividad sospechosa” que habría afectado a varias reservas.



La empresa, con sede en Países Bajos, ha enviado un correo a los usuarios para advertirles de que “terceras personas no autorizadas” podrían haber accedido a información asociada a reservas, incluidos nombres, direcciones físicas y de correo, números de teléfono y otros datos facilitados por los clientes a los alojamientos.



No obstante, la empresa asegura que los datos bancarios no se han visto comprometidos.



Booking.com ha explicado que ha detectado recientemente la “actividad sospechosa en relación con varias reservas” y que ha actuado “de inmediato” para contener el incidente, y ha asegurado que la situación está ya “bajo control” y los clientes que podrían haberse afectados han sido informados.



Como medida preventiva, Booking.com ha actualizado los números PIN —códigos personales de acceso— vinculados a las reservas para reforzar la seguridad.

