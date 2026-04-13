Booking.com plataformak hainbat bezeroren datuak agerira atera ditu, zibereraso bat jasan ostean

Konpainiak mezu bat bidali die bere erabiltzaileei, ohartarazteko "baimenik ez zuten hirugarren pertsonek" erreserbei lotutako informazioa eskuratzeko aukera izan dutela; izen-abizenak, helbideak, telefono zenbakiak eta bezeroek ostatuei emandako beste zenbait datu. Hala ere, enpresak ziurtatu du zibererasoak ez duela bankuko datuetan eraginik izan.

Agentziak | EITB

Booking.com plataformak zibereraso bat jasan du, eta hainbat bezeroren datuak agerian utzi ditu, konpainiak berak jakinarazi duenez. "Mugimendu susmagarriak" antzeman ditu enpresak, eta hainbat erreserbatan izan du horrek eragina.

Egoitza Herbehereetan duen konpainiak mezu bat bidali die bere erabiltzaileei, ohartarazteko "baimenik ez zuten hirugarren pertsonek" erreserbei lotutako informazioa eskuratzeko aukera izan dutela; izen-abizenak, helbideak, telefono zenbakiak eta bezeroek ostatuei emandako beste zenbait datu.

Hala ere, enpresak ziurtatu du zibererasoak ez duela bankuko datuetan eraginik izan.

Booking.com-ek azaldu duenez, "berehala" hartu ditu zibererasoaren aurkako neurriak, eta egoera "kontrolpean" du. Gainera, kaltetutako bezeroak jakinaren gainean daudela ziurtatu du.

Prebentzio neurri gisa, segurtasuna indartzeko, erreserbei lotutako PIN zenbakiak — sarbide-kode pertsonalak — eguneratu ditu Booking.com-ek.

Publizitatea
