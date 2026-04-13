La Ertzaintza investiga una agresión sexual en la Parte Vieja de San Sebastián

La Ertzaintza ha abierto una investigación sobre una agresión sexual ocurrida este pasado fin de semana en San Sebastián, según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad.

La víctima ha presentado denuncia por los hechos, que habrían tenido lugar en el entorno de la Parte Vieja, a escasa distancia del Ayuntamiento. El consistorio ha activado el protocolo de actuación ante agresiones machistas.

El alcalde, Jon Insausti, ha señalado que el Ayuntamiento tuvo conocimiento del caso este lunes y ha trasladado su apoyo a la víctima. Tras desvelar la existencia de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, Insausti ha recordado que ahora corresponde a la Ertzaintza investigar lo sucedido.

Este caso se produce días después de otra agresión sexual denunciada el pasado 31 de marzo en las inmediaciones de un aparcamiento cercano al Ayuntamiento. Por estos hechos, un hombre de 33 años fue detenido el 8 de abril e ingresó posteriormente en prisión provisional.

Representantes municipales han participado este lunes en una concentración en los jardines de Alderdi Eder para mostrar su rechazo a ambas agresiones y su apoyo a las víctimas. Durante el acto, el alcalde ha subrayado que el “dolor” de las afectadas es “un sufrimiento colectivo de toda la ciudad”.

El Ayuntamiento ha aprobado además declaraciones institucionales de condena y ha reiterado su compromiso frente a la violencia machista. “Somos una ciudad que no tolera este tipo de agresiones”, ha afirmado Insausti.