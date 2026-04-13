Ertzaintza Donostiako Alde Zaharrean izandako sexu-eraso bat ikertzen ari da
Gertakaria martxoaren 31n gertatutako beste eraso baten ondoren ezagutu da; kasu hartako ustezko egilea espetxean dago jada.
Joan den asteburuan Donostian izandako sexu-eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak baieztatu duenez.
Biktimak salaketa jarri du, eta erasoa Alde Zaharrean gertatu omen da, Udaletxetik oso gertu. Udalak eraso matxisten aurrean jarduteko protokoloa aktibatu du.
Jon Insausti alkateak adierazi duenez, Udalak astelehen honetan izan du kasuaren berri, eta biktimari babesa adierazi dio. Sare sozialetan zabaldu den bideo baten berri ere eman du, eta gogorarazi du orain Ertzaintzari dagokiola gertatutakoa ikertzea.
Gertakari hori martxoaren 31n inguruan izandako beste sexu-eraso baten ondoren izan da. Kasu hartan, 33 urteko gizon bat atxilotu zuten apirilaren 8an, eta behin-behineko espetxealdian sartu zuten.
Udaleko ordezkariek elkarretaratze batean parte hartu dute astelehen honetan, Alderdi Ederreko lorategietan, bi erasoak gaitzesteko eta biktimei babesa adierazteko. Ekitaldian, alkateak azpimarratu du kaltetuen mina “hiri osoaren sufrimendu kolektiboa” dela.
Gainera, Udalak adierazpen instituzionalak onartu ditu eta indarkeria matxistaren aurrean duen konpromisoa berretsi du. “Ez ditugu halako erasoak onartzen”, adierazi du Insaustik.
Zure interesekoa izan daiteke
