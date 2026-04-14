El Ayuntamiento, vecinos y familias de San Sebastián piden conjuntamente al Gobierno Vasco que construya un instituto público en Aiete
El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián solicitará, por unanimidad, en el Pleno del 30 de abril al Parlamento y al Gobierno Vasco que construya un instituto público en el barrio donostiarra de Aiete, en el que la población de cero a 19 años "supera las 3.000 personas".
En rueda de prensa en el Consistorio de la capital guipuzcoana, representantes del colectivo Aieteko Institutua Bai, del AMPA de Aieteko Ikastetxea y la asociación de vecinos de Aiete Lantxabe, así como los concejales Itziar Iturri de EH Bildu, Arantza González de Elkarrekin Donostia e Íñigo García del PSE-EE han dado cuenta de la moción ordinaria, registrada el pasado viernes y que se debatirá en el Pleno del día 30, presentada con el apoyo de todos los grupos municipales (PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Donostia y PP), para pedir la puesta en marcha de este centro educativo.
Desde el colectivo Cristina Pérez, Jon Ander Alonso, Lara Ávila y Félix Pérez han aplaudido el "consenso político y social" que ha suscitado esta iniciativa que tras su aprobación en Pleno se trasladará al Parlamento VAsco y al Gobierno Vasco para su inclusión en los presupuestos del año que viene.
Según han explicado, actualmente, el alumnado de Aiete Ikastetxea, que cursa educación infantil y primaria, debe "desplazarse a otros barrios" para cursar la ESO y Bachiller, lo que provoca "dispersión, pérdida de vínculos y saturación en centros como Luberri del Antiguo y Peñaflorida de Amara", cuyas direcciones también "apoyan" esta petición.
A juicio de Aieteko Institutoa Bai, un instituto en Aiete "permitiría la continuidad educativa en el barrio, facilitaría la conciliación familiar y reforzaría la cohesión social y el uso del euskara".
Viabilidad del proyecto
En este contexto, han destacado que en el citado barrio donostiarra hay, según datos del Eustat, tres mil jóvenes de entre cero a 18 años, "el valor más elevado entre los barrios de Donostia", a lo que han añadido que el Plan Hezkuntza Eraiki 2030 del Departamento vasco de Educación prevé 750 millones de inversión para acometer inversiones en infraestructuras educativas, de los cuales este año se han invertido 125 para el futuro instituto de Astigarraga y la ampliación del Peñaflorida, "lo que hace viable este proyecto".
Preguntados por los periodistas cómo encaja la demanda de este instituto en un contexto en el que algunos centros educativos de la ciudad están cerrando o fusionándose, desde el colectivo han respondido que "normalmente son concertados y religiosos", pero hay "interés y demanda" en la escuela pública de Aiete, en la que muchos alumnos "no siguen porque no tiene todo el recorrido escolar", lo que se suma a la "saturación" en los institutos Luberri y Peñaflorida. Por otro lado, han señalado que "hay parcelas públicas" disponibles para poder acoger esta infraestructura.
Te puede interesar
Será noticia: Día de la República, regulación extraordinaria de personas migrantes y bloqueo en Ormuz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La regularización de personas migrantes arranca este jueves de forma telemática y el lunes de manera presencial
El plazo de tramitación será de máximo tres meses, pero con la mera admisión a trámite de la solicitud, las personas podrán empezar a trabajar desde el primer día.
Concentración de Itaia en Pamplona para denunciar la muerte de la mujer que se precipitó de un tercer piso
El movimiento feminista asume la muerte de esta mujer como un caso de asesinato machista. Un hombre ha sido detenido en relación a esta muerte, acusado de haberse saltado una orden de alejamiento. Itaia ha reclamado una respuesta firme frente a la violencia contra las mujeres.
Exigen garantías y medidas para fomentar el aprendizaje y el uso del euskera en Treviño
En una comparecencia en La Puebla de Arganzón, vecinos y vecinas del Condado de Treviño han recordado que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, apoyada por el Gobierno de España, obliga a las administraciones de Castilla y León a adquirir compromisos para fomentar el euskera. Las peticiones expuestas hoy ante la prensa serán trasladadas al ministro de Cultura del Gobierno de España, así como a la futura dirección de Políticas Culturales y a la Consejería de Educación de Castilla y León.
La plataforma Booking.com sufre un ciberataque que expone datos de reservas de clientes
La empresa ha enviado un correo a los usuarios para advertirles de que “terceras personas no autorizadas” podrían haber accedido a información asociada a reservas, incluidos nombres, direcciones físicas y de correo y números de teléfono. No obstante, asegura que los datos bancarios no se han visto comprometidos.
La Estrategia Vasca para Personas Mayores incluye por primera vez la diversidad sexual
Por primera vez, entre las 16 líneas tractoras, hay un proyecto sobre diversidad sexual para que las personas mayores vivan, de manera libre y no oculta, su sexualidad. También destacan dos proyectos contra la soledad no deseada, uno de ellos, en el ámbito rural.
La Ertzaintza investiga una agresión sexual en la Parte Vieja de San Sebastián
El caso se suma a otra agresión denunciada el 31 de marzo cerca del Ayuntamiento, por la que un hombre ya se encuentra en prisión provisional.
Ander Aldazabal, alcalde de Lekeitio: "La justicia nos ha dado la razón y en ese sentido estamos muy contentos"
No obstante, el alcalde de Lekeitio ha reconocido que el Ayuntamiento no comparte el límite impuesto por el Tribunal de Justicia a los vecinos de las localidades cercanas. "Estamos estudiando diferentes opciones para resolverlo, pero ahora tenemos que cumplir la ley y este año, al menos, no podrán obtener la tarjeta de residente", ha añadido.
Desalojan a decenas de personas del antiguo convento de Aranzadi en Pamplona, ante el comienzo de las obras de rehabilitación
El Ayuntamiento ha ofrecido soluciones habitacionales temporales para la mayoría de las 75 personas que pernoctaban en el antiguo convento de Agustinas, que acogerá un centro sanitario de recuperación neurológica.