El Ayuntamiento, vecinos y familias de San Sebastián piden conjuntamente al Gobierno Vasco que construya un instituto público en Aiete

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián solicitará, por unanimidad, en el Pleno del 30 de abril al Parlamento y al Gobierno Vasco que construya un instituto público en el barrio donostiarra de Aiete, en el que la población de cero a 19 años "supera las 3.000 personas".



En rueda de prensa en el Consistorio de la capital guipuzcoana, representantes del colectivo Aieteko Institutua Bai, del AMPA de Aieteko Ikastetxea y la asociación de vecinos de Aiete Lantxabe, así como los concejales Itziar Iturri de EH Bildu, Arantza González de Elkarrekin Donostia e Íñigo García del PSE-EE han dado cuenta de la moción ordinaria, registrada el pasado viernes y que se debatirá en el Pleno del día 30, presentada con el apoyo de todos los grupos municipales (PNV, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Donostia y PP), para pedir la puesta en marcha de este centro educativo.



Desde el colectivo Cristina Pérez, Jon Ander Alonso, Lara Ávila y Félix Pérez han aplaudido el "consenso político y social" que ha suscitado esta iniciativa que tras su aprobación en Pleno se trasladará al Parlamento VAsco y al Gobierno Vasco para su inclusión en los presupuestos del año que viene.



Según han explicado, actualmente, el alumnado de Aiete Ikastetxea, que cursa educación infantil y primaria, debe "desplazarse a otros barrios" para cursar la ESO y Bachiller, lo que provoca "dispersión, pérdida de vínculos y saturación en centros como Luberri del Antiguo y Peñaflorida de Amara", cuyas direcciones también "apoyan" esta petición.



A juicio de Aieteko Institutoa Bai, un instituto en Aiete "permitiría la continuidad educativa en el barrio, facilitaría la conciliación familiar y reforzaría la cohesión social y el uso del euskara".

Viabilidad del proyecto



En este contexto, han destacado que en el citado barrio donostiarra hay, según datos del Eustat, tres mil jóvenes de entre cero a 18 años, "el valor más elevado entre los barrios de Donostia", a lo que han añadido que el Plan Hezkuntza Eraiki 2030 del Departamento vasco de Educación prevé 750 millones de inversión para acometer inversiones en infraestructuras educativas, de los cuales este año se han invertido 125 para el futuro instituto de Astigarraga y la ampliación del Peñaflorida, "lo que hace viable este proyecto".



Preguntados por los periodistas cómo encaja la demanda de este instituto en un contexto en el que algunos centros educativos de la ciudad están cerrando o fusionándose, desde el colectivo han respondido que "normalmente son concertados y religiosos", pero hay "interés y demanda" en la escuela pública de Aiete, en la que muchos alumnos "no siguen porque no tiene todo el recorrido escolar", lo que se suma a la "saturación" en los institutos Luberri y Peñaflorida. Por otro lado, han señalado que "hay parcelas públicas" disponibles para poder acoger esta infraestructura.



