Donostiako Udalak, auzokideek eta familiek, batera, Jaurlaritzari eskatu diote Aieten institutu publiko bat eraiki dezala
Donostiako auzo horretan 0-19 urte bitarteko 3.000 bizilagun baino gehiago dira. Orain, Lehen Hezkuntzan ibili ondoren, auzotik alde egitera behartuta daude. Udalbatzak onartu ondoren, mozioa Eusko Legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari helaraziko zaie, datorren urteko aurrekontuetan sar dezaten.
Donostiako Aiete auzoan institutu publiko bat eraiki dezatela eskatuko die Donostiako Udalak Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari, apirilaren 30ean Osoko Bilkuran aho batez onartuko duen mozio baten bidez. Mozioak Aieteko bizilagunen eta familien babesa du. Auzo horretan, 19 urte arteko biztanleak "3.000 baino gehiago" da.
Aieteko Institutua Bai taldearen, Aieteko ikastetxeko eta Lantxabe Aieteko bizilagunen elkartearen ordezkariek, EH Bilduko Itziar Iturri, Elkarrekin Donostiako Arantza Gonzalez eta PSE-EEko Iñigo Garcia zinegotziek prentsaurrekoa eman dute Donostiako Udaletxean, eta joan den ostiralean erregistratu zen mozio arruntaren berri eman dute. Mozioa hilaren 30eko Osoko Bilkuran eztabaidatuko da, udal talde guztien babesarekin (EAJ, PSE-EE, EH Bildu, Elkarrekin Donostia eta PP), ikastetxea martxan jartzea eskatzeko.
Aieteko Institutua Bai elkarteko Cristina Perezek, Jon Ander Alonsok, Lara Avilak eta Felix Perezek txalotu egin dute ekimenak sortu duen "adostasun politiko eta soziala". Osoko Bilkuran onartu ondoren, Eusko Legebiltzarrari eta Eusko Jaurlaritzari helaraziko zaie, datorren urteko aurrekontuetan sar dezaten.
Azaldu dutenez, gaur egun, Haur eta Lehen Hezkuntzako Aiete ikastetxeko ikasleek "beste auzo batzuetara joan behar dute" DBH eta Batxilergoa egiteko, eta horrek "sakabanatzea, loturak galtzea eta saturazioa eragiten du Antiguako Luberri eta Amarako Peñaflorida ikastetxeetan, besteak beste".
Aieteko Institutua Bai elkartearen iritziz, Aieten institutua egoteak "auzoan hezkuntza jarraipena ahalbidetuko luke, familia kontziliazioa erraztuko luke eta kohesio soziala eta euskararen erabilera indartuko lituzke".
Proiektuaren bideragarritasuna
Testuinguru horretan, nabarmendu dute Donostiako auzo horretan, Eustaten datuen arabera, 19 urte arteko hiru mila bizilagun daudela "Donostiako auzoetako daturik altuena", eta horri gaineratu diote Hezkuntza Sailaren Hezkuntza Eraiki 2030 Planak 750 milioiko inbertsioa aurreikusten duela hezkuntza-azpiegituretan inbertsioak egiteko, eta horietatik 125 inbertitu direla Astigarragako etorkizuneko instituturako eta Peñaflorida handitzeko, "eta horrek bideragarri egiten du proiektua".
Kazetariek galdetu dute nola egokitzen den institutua sortzeko eskaria hiriko ikastetxe batzuk ixten edo bat egiten ari diren testuinguruan. Kolektiboak erantzun du "normalean itunduak eta erlijiosoak" direla, baina "interesa eta eskaria" daudela Aieteko eskola publikoan, eta ikasle askok ez dutela jarraitzen "eskola-ibilbide osoa ez dutelako", eta horri Luberri eta Peñaflorida institutuetako "saturazioa" gehitu behar zaio. Bestalde, azpiegitura hori hartu ahal izateko "lursail publikoak" daudela adierazi dute.
