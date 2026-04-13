VIOLENCIA MACHISTA
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Concentración de Itaia en Pamplona para denunciar la muerte de la mujer que se precipitó de un tercer piso

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Euskaraz irakurri: Elkarretaratzea egin du Itaiak Iruñean, hirugarren solairutik erori zen emakumearen heriotza salatzeko
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EITB

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El movimiento feminista asume la muerte de esta mujer como un caso de asesinato machista. Un hombre ha sido detenido en relación a esta muerte, acusado de haberse saltado una orden de alejamiento. Itaia ha reclamado una respuesta firme frente a la violencia contra las mujeres.

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Exigen garantías y medidas para fomentar el aprendizaje y el uso del euskera en Treviño

En una comparecencia en La Puebla de Arganzón, vecinos y vecinas del Condado de Treviño han recordado que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias,  apoyada por el Gobierno de España, obliga a las administraciones de Castilla y León a adquirir compromisos para fomentar el euskera. Las peticiones expuestas hoy ante la prensa serán trasladadas al ministro de Cultura del Gobierno de España, así como a la futura dirección de Políticas Culturales y a la Consejería de Educación de Castilla y León.

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