Exigen garantías y medidas para fomentar el aprendizaje y el uso del euskera en Treviño
En una comparecencia en La Puebla de Arganzón, vecinos y vecinas del Condado de Treviño han recordado que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, apoyada por el Gobierno de España, obliga a las administraciones de Castilla y León a adquirir compromisos para fomentar el euskera. Las peticiones expuestas hoy ante la prensa serán trasladadas al ministro de Cultura del Gobierno de España, así como a la futura dirección de Políticas Culturales y a la Consejería de Educación de Castilla y León.
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