Investigan una actuación de la Ertzaintza en Sestao tras la que un hombre tuvo que ser operado de un testículo

La Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación en relación con una pelea entre una patrulla no uniformada y tres personas, que fueron detenidas por atentado contra agentes de la autoridad, el pasado domingo en Sestao. Una de las personas detenidas presentó una denuncia contra los ertzainas por agresión.

En una nota, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha explicado que durante la madrugada del sábado al domingo una patrulla no uniformada de la comisaría de Sestao circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de José Antonio Aguirre y Lekube de esta localidad vizcaína. Cuando atravesaba un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que les increparon y golpearon el vehículo, según las fuentes.



Los agentes, añade la nota, se apearon del vehículo mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el coche, y tras la llegada de dotaciones uniformadas se procedió a la detención de tres personas implicadas; dos jóvenes de 19 y 22 años, y una mujer de 51 años, por atentado a agentes de la autoridad.



La mujer, quien ha presentado una denuncia, y el joven de 22 años fueron trasladadas a centros hospitalarios, para ser tratados de las lesiones que presentaban, y el hombre quedó ingresado para ser intervenido quirúrgicamente en un testículo.



El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha dado cuenta del inicio de la investigación interna a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, y el consejero, Bingen Zupiria, ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.





