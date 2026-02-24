INVESTIGACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Investigan una actuación de la Ertzaintza en Sestao tras la que un hombre tuvo que ser operado de un testículo

El consejero, Bingen Zupiria, ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco para dar cuenta de lo sucedido.
Euskaraz irakurri: Ertzaintzaren aurkako salaketa jarri dute, gizonezko bati barrabiletan lesio larria eragiteagatik Sestaon
author image

EITB

Última actualización

La Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación en relación con una pelea entre una patrulla no uniformada y tres personas, que fueron detenidas por atentado contra agentes de la autoridad, el pasado domingo en Sestao. Una de las personas detenidas presentó una denuncia contra los ertzainas por agresión.

En una nota, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha explicado que durante la madrugada del sábado al domingo una patrulla no uniformada de la comisaría de Sestao circulaba con un vehículo oficial sin distintivos por la Gran Vía de José Antonio Aguirre y Lekube de esta localidad vizcaína. Cuando atravesaba un paso de cebra, el automóvil de los agentes se detuvo por la presencia de varias personas que les increparon y golpearon el vehículo, según las fuentes.

Los agentes, añade la nota,  se apearon del vehículo mostrando sus bastones extensibles y se enfrentaron a las personas que habían golpeado el coche, y tras la llegada de dotaciones uniformadas se procedió a la detención de tres personas implicadas; dos jóvenes de 19 y 22 años, y una mujer de 51 años, por atentado a agentes de la autoridad.

La mujer, quien ha presentado una denuncia, y el joven de 22 años fueron trasladadas a centros hospitalarios, para ser tratados de las lesiones que presentaban, y el hombre quedó ingresado para ser intervenido quirúrgicamente en un testículo.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha dado cuenta del inicio de la investigación interna a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, y el consejero, Bingen Zupiria, ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.



Titulares de Hoy Ertzaintza Sestao Gobierno Vasco Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria sobre el suceso de Sestao: Si la Ertzaintza no usa la fuerza de manera correcta, "somos los primeros en denunciarlo"

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha asegurado sobre la investigación abierta por la actuación de unos ertzianas en Sestao que la Ertzaintza "tiene la legitimidad de la sociedad para usar la fuerza de manera correcta y proporcional, y cuando esto no ocurre, somos los primeros en denunciarlo". Antes de un acto en Vitoria, el consejero de Seguridad ha asegurado que el departamento se ha interesado por el estado de los heridos desde el primer momento. También ha recordado que ha solicitado una comparecencia ante la Comisión de Seguridad para dar cuenta de lo sucedido.
Robo Berriozar
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las imágenes grabadas por un testigo, claves en la detención de los autores de un robo en Berriozar

Una persona que estaba realizando labores de limpieza al lado de la cafetería en el que estaban robando un padre y su hijo graba el instante en el que los ladrones saltan por la ventana y llega incluso a enfrentarse a ellos fregona en mano. Aunque los ladrones huyeron en un principio, aportó las grabaciones realizadas con su teléfono móvil, un material gráfico que resultó fundamental para el desarrollo de la investigación.

Cargar más
Publicidad
X