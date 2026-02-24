Salaketa jarri dute Ertzaintzaren aurka, gizonezko bati barrabiletan lesio larria eragiteagatik, Sestaon
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko Segurtasun Batzordean agerraldia egitea eskatu du, gertatutakoaren inguruko azalpenak emateko.
Emakume batek Ertzaintza salatu du, joan den larunbat goizaldean Sestaon gizonezko bati barrabiletan lesio larriak eragitegatik.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar batean adierazi duenez, hiru oinezkok —salatzaileak eta bi gizonezkok— Ertzaintzaren bereizgarririk ez zuen patruila-auto bat kolpatu zuten zebra bide batean. Barruan kaleko jantzita zihoazen bi agente ibilgailutik atera ziren eta borra luzagarriak erabiliz egin zieten aurre.
Ondoren, Ertzaintzaren patruila bat joan zen gertakarien lekura, eta 19 eta 22 urteko bi gizonezkoak eta 51ko emakumea atxilotu zituzten, autoritatearen aurkako atentatua egotzita.
Kolpeen ondorioz, emakumea eta gizonetako bat erietxera eman zituzten, eta azken horri ebakuntza egin zioten, barrabiletan zuen lesioagatik.
Ertzaintzak barne-ikerketa zabaldu du, gertatutakoa argitzeko, eta Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak agerraldia eskatu du Eusko Legebiltzarreko Segurtasun Batzordean, azalpenak emateko.
Zupiria, Sestaoko gertakariari buruz: "Ertzaintzak indarra behar bezala erabiltzen ez duenean, lehenak gara salatzen"
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ziurtatu duenez, Ertzaintzak "gizartearen legitimitatea du indarra modu zuzen eta proportzionalean erabiltzeko, eta hori gertatzen ez denean, hori salatzen lehenak gara". Gasteizen ekitaldi bat egin aurretik, Segurtasun sailburuak adierazi du hasiera-hasieratik izan duela zaurituen egoeraren berri. Halaber, gogorarazi du Segurtasun Batzordean agerraldia eskatu duela gertatutakoaren nondik norakoak azaltzeko.
