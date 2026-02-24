EITB se volcará con la celebración del título de Copa del Kosner Baskonia y ofrecerá en directo la recepción institucional desde la plaza de la Virgen Blanca. La retransmisión arrancará a las 18:45 horas en ETB1 y ETB2, así como en ETB ON y kirolakeitb.eus, con un amplio despliegue de medios para cubrir el ambiente y el acto central.

En ETB1, la emisión contará con la narración de los periodistas Jon Balentziaga, Juan de la Vega y Aitor Sainz. De forma paralela, ETB2 y ETB ON conectarán con un programa especial de “Euskadi Quédate”, conducido por Odei Esnaola, que recogerá el ambiente en los aledaños de la plaza hasta las 21:00 horas, con entrevistas a protagonistas y aficionados. Además, “Biba Zuek!” realizará conexiones en directo con la capital alavesa de la mano de Maialen Arzallus.

Radio Vitoria centrará su programación en la celebración del título, tras haber ofrecido en directo los tres partidos del equipo en la Copa y ediciones especiales de “Supercanasta”, disponibles también en la plataforma GUAU. La jornada tendrá seguimiento especial también en Euskadi Irratia y Radio Euskadi.

El equipo ofrecerá el trofeo a la afición en un acto que se prevé multitudinario, en la plaza de la Virgen Blanca, epicentro de las celebraciones. La plantilla llegó de madrugada al aeropuerto de Foronda, donde fue recibida por decenas de seguidores.

El título pone fin a 17 años de espera sin levantar la Copa, un logro que ha desatado una gran expectación en Vitoria-Gasteiz y que tendrá su colofón este martes con el homenaje institucional al conjunto baskonista.