TÍTULO DE COPA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Virgen Blanca acoge la gran fiesta del Kosner Baskonia a las 19:00 horas, en directo en EITB

La recepción oficial al equipo alavés será este martes a las 19:00 horas en Vitoria-Gasteiz y podrá seguirse en directo en ETB1, ETB2 y la plataforma ETB ON.
(Foto de ARCHIVO) El Kosner Baskonia celebra el título de Copa del Rey ganado en el Roig Arena de Valencia contra el Real Madrid REMITIDA / HANDOUT por ACB PHOTO / EMILIO COBOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/2/2026

Kosner Baskonia, campeón de la Copa del Rey 2026. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Kosner Baskoniaren ospakizunak, zuzenean, Andre Maria Zuriaren plazatik, EITBn 
author image

EITB

Última actualización

EITB se volcará con la celebración del título de Copa del Kosner Baskonia y ofrecerá en directo la recepción institucional desde la plaza de la Virgen Blanca. La retransmisión arrancará a las 18:45 horas en ETB1 y ETB2, así como en ETB ON y kirolakeitb.eus, con un amplio despliegue de medios para cubrir el ambiente y el acto central.

En ETB1, la emisión contará con la narración de los periodistas Jon Balentziaga, Juan de la Vega y Aitor Sainz. De forma paralela, ETB2 y ETB ON conectarán con un programa especial de “Euskadi Quédate”, conducido por Odei Esnaola, que recogerá el ambiente en los aledaños de la plaza hasta las 21:00 horas, con entrevistas a protagonistas y aficionados. Además, “Biba Zuek!” realizará conexiones en directo con la capital alavesa de la mano de Maialen Arzallus.

Radio Vitoria centrará su programación en la celebración del título, tras haber ofrecido en directo los tres partidos del equipo en la Copa y ediciones especiales de “Supercanasta”, disponibles también en la plataforma GUAU. La jornada tendrá seguimiento especial también en Euskadi Irratia y Radio Euskadi.

El equipo ofrecerá el trofeo a la afición en un acto que se prevé multitudinario, en la plaza de la Virgen Blanca, epicentro de las celebraciones. La plantilla llegó de madrugada al aeropuerto de Foronda, donde fue recibida por decenas de seguidores.

El título pone fin a 17 años de espera sin levantar la Copa, un logro que ha desatado una gran expectación en Vitoria-Gasteiz y que tendrá su colofón este martes con el homenaje institucional al conjunto baskonista.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

Te puede interesar

Robo Berriozar
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las imágenes grabadas por un testigo, claves en la detención de los autores de un robo en Berriozar

Una persona que estaba realizando labores de limpieza al lado de la cafetería en el que estaban robando un padre y su hijo graba el instante en el que los ladrones saltan por la ventana y llega incluso a enfrentarse a ellos fregona en mano. Aunque los ladrones huyeron en un principio, aportó las grabaciones realizadas con su teléfono móvil, un material gráfico que resultó fundamental para el desarrollo de la investigación.

Cargar más
Publicidad
X