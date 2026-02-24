KOPAKO TXAPELDUN!

Kosner Baskoniaren ospakizunak, zuzenean, EITBn 

Kopako txapeldunari Andre Maria Zuriaren plazan egingo zaion harrera zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB2n eta ETB On plataforman, 18:45etik aurrera.

(Foto de ARCHIVO) El Kosner Baskonia celebra el título de Copa del Rey ganado en el Roig Arena de Valencia contra el Real Madrid REMITIDA / HANDOUT por ACB PHOTO / EMILIO COBOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/2/2026

Kosner Baskonia, Kopako txapeldun! Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

EITBk bat egingo du Kosner Baskoniaren Kopako ospakizunarekin eta zuzenean emitituko du 19:00etatik aurrera Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan egingo zaion harrera. Zuzeneko saioa 18:45ean hasiko da ETB1en, ETB2n, ETB ON plataforman eta kirolakeitb.eus webgunean. 

ETB1en eta ETB ON plataforman Jon Balentziaga, Juan de la Vega eta Aitor Sainz kiroletako kazetariek egingo dute kontakizuna. Ordu horretan hasiko da ETB2n eta ETB ONen "Euskadi Quédate" saioko lantaldearen saio berezia, Andre Maria Zuriaren plazaren alboan kokatutako setetik. Halaber, "Biba Zuek!" saioak ere zuzeneko konexioak egingo ditu Gasteizekin, ongietorriaren azken orduaren berri, Maddalen Arzallusen eskutik. 

Radio Vitoriak bere programazioa moldatu du, Kosner Baskoniaren Kopako garaipenaren ospakizunak gertutik jarraitzeko. Asteburuan Kosner Baskoniak Valentzian jokatu dituen hiru partidak ere zuzenean emititu ditu, eta emanaldi horiek guztiak GUAU plataforman entzungai daude. 

2009tik ez zuen Errege Kopako titulua irabazten, eta poza lehertu da Gasteizen eta Araba osoan. 

Ospakizunak bukatzeko, Kosner Baskoniak zaleei garaikurra eskainiko die, 19:00etan, Andre Maria Zuriaren plazan egingo den ekitaldi jendetsuan. 

