Diez personas, cuatro de ellas ertzainas, atendidas por inhalación de humo en un incendio en Vitoria-Gasteiz

El fuego se ha originado en la cocina de un piso ubicado en un edificio de cuatro plantas de la calle Santiago, en Vitoria-Gasteiz, al parecer en la vitrocerámica, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Euskaraz irakurri: Hamar pertsona, horietako lau ertzainak, artatu dituzte Gasteizen izandako sute batean kea arnasteagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La pasada medianoche, un incendio registrado en una vivienda de la capital alavesa ha obligado a atender a diez personas por inhalación de humo, sin que se hayan producido heridos de gravedad.

El fuego se ha originado en la cocina de un piso ubicado en un edificio de cuatro plantas de la calle Santiago, en Vitoria-Gasteiz, al parecer en la vitrocerámica, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Diez personas han sido atendidas en el lugar, entre ellas seis residentes del inmueble y cuatro agentes de la Ertzaintza, que han participado en el operativo. Ninguna de las personas afectadas presenta heridas de gravedad.

Los servicios de emergencia han intervenido para sofocar las llamas y ventilar el edificio, evitando que el incendio se propagara a otras viviendas.

