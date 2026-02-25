GERTAERA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamar pertsona artatu dituzte, horietako lau ertzainak, sute batean kea arnasteagatik, Gasteizen

Gasteizko Santiago kaleko lau solairuko eraikin bateko sukaldean piztu da sua, bitrozeramikan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gauerdian, Arabako hiriburuko etxebizitza batean izandako sute baten ondorioz, hamar pertsona artatu behar izan dituzte kea arnasteagatik, baina ez da inor larri zauritu.

Gasteizko Santiago kaleko lau solairuko eraikin bateko sukaldean piztu da sua, bitrozeramikan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Hamar pertsona artatu dituzte bertan, tartean eraikineko sei auzokide eta operatiboan parte hartu duten Ertzaintzako lau agente. Zaurituetako batek ere ez du zauri larririk.

Larrialdi-zerbitzuek esku hartu dute sugarrak itzaltzeko eta eraikina aireztatzeko, sutea beste etxebizitza batzuetara zabaltzea saihesteko.

Gasteiz Suteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiria, Sestaoko gertakariari buruz: "Ertzaintzak indarra behar bezala erabiltzen ez duenean, lehenak gara salatzen"

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ziurtatu duenez, Ertzaintzak "gizartearen legitimitatea du indarra modu zuzen eta proportzionalean erabiltzeko, eta hori gertatzen ez denean, hori salatzen lehenak gara". Gasteizen ekitaldi bat egin aurretik, Segurtasun sailburuak adierazi du hasiera-hasieratik izan duela zaurituen egoeraren berri. Halaber, gogorarazi du Segurtasun Batzordean agerraldia eskatu duela gertatutakoaren nondik norakoak azaltzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X