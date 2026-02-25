CONSUMO
El Gobierno español prohibirá vender bebidas energéticas a menores de 16 años

El ministro de Consumo ha anunciado que pondrá en marcha una normativa para prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años y que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más cafeína.
(Foto de ARCHIVO) Bebidas energéticas EUROPA PRESS 10/2/2026
Bebidas energéticas en un supermercado. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak 16 urtetik beherakoei edari energetikoak saltzea debekatuko du
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que el Gobierno español pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años.

En declaraciones a la prensa en Barcelona, Bustinduy ha señalado que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

Bustinduy ha asegurado que es una evidencia científica que las bebidas energéticas se han convertido en una "amenaza para la salud" de los jóvenes.

"El Ministerio de Consumo lo que anuncia hoy es la firme voluntad de sacar esta regulación adelante. Lo haremos con el instrumento jurídico más eficaz, y que pueda ver la luz en el menor plazo posible", ha detallado Bustinduy.

