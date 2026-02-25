KONTSUMOA
Espainiako Gobernuak 16 urtetik beherakoei edari energetikoak saltzea debekatuko du

Kontsumo ministroak iragarri du 16 urtetik beherakoei edari energetikoak saltzea debekatzeko araudia martxan jarriko duela, eta debekua 18 urtera artekoa izango da 100 mililitroko 32 miligramo kafeina baino gehiago duten edarien kasuan.

(Foto de ARCHIVO) Bebidas energéticas EUROPA PRESS 10/2/2026
Edari energetikoak supermerkatu batean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak araudi berri bat onartuko du 16 urtetik beherakoei edari energetikoak saltzea debekatzeko, Pablo Bustinduy Eskubide Sozialen, Kontsumo eta 2030 Agendaren ministroak asteazken honetan iragarri duenez. 

Bartzelonan kazetarien aurrean egindako adierazpenetan azaldu duenez, debekua 18 urtera artekoa izango da 100 mililitroko 32 miligramo kafeina baino gehiago duten edarien kasuan.

Bustinduyren arabera, ebidentzia zientifiko gero eta gehiagok diote edari energetikoak gazteen osasunerako "mehatxu" direla. 

Ildo horretan, edari energetikoen inguruko araudia onartzeko borondate irmoa adierazi du Bustinduyk, "ahal den epe laburrenean" eta tresna juridiko "eraginkorrenak" erabilita.

Eguneko Titularrak Kontsumoa Espainiako gobernua Gazteak Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiria, Sestaoko gertakariari buruz: "Ertzaintzak indarra behar bezala erabiltzen ez duenean, lehenak gara salatzen"

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ziurtatu duenez, Ertzaintzak "gizartearen legitimitatea du indarra modu zuzen eta proportzionalean erabiltzeko, eta hori gertatzen ez denean, hori salatzen lehenak gara". Gasteizen ekitaldi bat egin aurretik, Segurtasun sailburuak adierazi du hasiera-hasieratik izan duela zaurituen egoeraren berri. Halaber, gogorarazi du Segurtasun Batzordean agerraldia eskatu duela gertatutakoaren nondik norakoak azaltzeko.

Gehiago ikusi
