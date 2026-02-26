La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha condenado a dos hombres de 23 y 22 años a 14 años de prisión cada uno por agredir sexualmente “de forma simultánea” a una chica en casa de uno de ellos, estando ella bebida.

Según la sentencia, los hechos probados remontan a la noche del 11 de agosto de 2024, cuando la chica, que celebraba su cumpleaños, y los dos chicos a los que conocía, coincidieron junto con un grupo de amigos, en la discoteca Backstage de Bilbao.

Según declaró la victima en el juicio, “estuvo bebiendo cubatas y chupitos a los que la invitaban” y al cerrar el local decidieron seguir en casa de otro chico, que al final no se animó.

La víctima y los dos agresores subieron entonces “momentáneamente” -según el relato de los acusados- a casa de uno de ellos, “a por alcohol y hielos”, aunque según las amigas de la joven que confirmaron que la chica estaba bebida, “estuvieron entre 35 y 40 minutos” en el piso donde se produjo la agresión.

En la vista oral, la víctima relató que al subir al piso se sentó en la cama y uno de los chicos apagó la luz. Ella “perdió la conciencia” y recordaba “cachos de imágenes”. Los hombres la agredieron sexualmente allí de forma simultánea, y cuando despertó, dolorida, estaba sola y desnuda en la habitación.

La víctima no denunció los hechos hasta una semana después. Tras intentar quitarse la vida con pastillas y dar positivo en una enfermedad de transmisión sexual, decidió denunciarlo.



La audiencia considera que los condenados “trataron a la mujer como un mero objeto o muñeco, cosificándola hasta el grado máximo”. Además de la pena de cárcel, tendrán que indemnizar a la chica con 30 000 euros y no podrán acercarse a ella a menos de 500 metros durante 15 años una vez cumplida la pena.



La joven tuvo que dejar el trabajo y la carrera, cambiar de ciudad. Presenta sintomatología ansiosa-depresiva y sigue en tratamiento psicológico.