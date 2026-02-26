Indarkeria matxista
14 urteko espetxe-zigorra ezarri diete bi gizoni, Bilbon neska bati sexu erasoa egiteagatik 

23 eta 22 urteko gizonak aurrez ezagutzen zuten neska mozkor zegoela baliatu zuten bietako baten pisuan eraso egiteko, 2024ko abuztuan. Audientziaren ustez, zigortuek "emakumea objektu edo panpina gisa tratatu zuten, maila goreneraino".

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Bigarren Sekzioak 14 urteko kartzela-zigorra ezarri die 23 eta 22 urteko bi gizoni, neska bati sexu-erasoa egitegatik, "aldi berean" bietako baten etxean, neska edanda zegoela.

Epaiaren arabera, frogatutzat jo diren gertaerak 2024ko abuztuaren 11ko gauean gertatu ziren. Bere urtebetetzea ospatzen ari zen neska, eta aurrez ezagun zituen bi mutilak eta lagun talde bat Bilboko Backsatage diskotekan elkartu ziren.

Biktimak epaiketan adierazi zuenez, besteek gonbidatuta, "kubatak eta txupitoak edaten" aritu zen, eta lokala itxitakoan, festa beste mutil baten etxean jarraitzea erabaki zuten, nahiz eta hura, azkenean, ez zen animatu.

Orduan, biktima eta bi erasotzaileak "une batez" igo ziren haietako baten etxera, "alkohol eta izotz bila", akusatuen arabera, baina neska edanda zegoela baieztatu zuten neskaren lagunen arabera, "35 eta 40 minutu artean" egon ziren erasoa gertatu zen etxebizitzan.

Ahozko ikustaldian, biktimak esan zuen pisura igotzean ohean eseri zela eta mutiletako batek argia itzali zuela. Neskak "kontzientzia galdu zuen" eta "irudi-puskak" gogoratzen zituen. Gizonek aldi berean egin zioten sexu-erasoa, eta esnatu zenean, minduta, bakarrik eta biluzik zegoen gelan.

Biktimak astebetera arte ez zuen gertatutakoa salatu. Pilulekin bere burua hiltzen saiatu zen tarte horretan, eta sexu-transmisiozko gaixotasun batean positibo eman ondoren, salatzea erabaki zuen.

Audientziaren ustez, zigortuek "emakumea objektu eta panpina soil gisa tratatu zuten, maila goreneraino". Kartzela-zigorraz gain, 30.000 euroko kalte-ordaina eman beharko diote neskari, eta, zigorra bete ondoren, ezin izango dira 500 metro baino gutxiagora hurbildu, 15 urtez.

Neskak lana eta ikasketak utzi behar izan zituen, eta baita hiriz aldatu ere. Antsietate- eta depresio-sintomak ditu, eta tratamendu psikologikoan jarraitzen du.

