El Gobierno Vasco vinculará la financiación ordinaria de la EHU a su nivel de actividad
La aportación económica ordinaria de la Universidad del País Vasco EHU dependerá de su nivel de actividad en relación a titulaciones ofertadas, estudiantes matriculados e investigación desarrollada, siempre garantizando su financiación básica, según la futura Ley de Universidades del Gobierno Vasco.
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado este jueves en Bilbao el anteproyecto de Ley de Universidades, que contempla un modelo de financiación más flexible que el actual para la universidad pública vasca, en el que también se incentivan otros ingresos adicionales. Según ha dicho, no es sólo una reforma, es el diseño de la universidad que viene con tres motores: investigación puntera, menos frontes y compromiso social.
La futura ley también habilitará para todas las universidades vascas la posibilidad de financiarse mediante los rendimientos de fondos patrimoniales procedentes de donaciones de personas físicas o jurídicas, una figura muy extendida en EE. UU., aunque el consejero ha considerado que habría que hacerla atractiva a través de un tratamiento fiscal adecuado.
Pérez Iglesias ha puntualizado que la actualización del modelo de financiación universitaria proyectada "no tiene nada que ver" con las recientes "discusiones" relacionadas con la reivindicación del rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de más recursos financieros para la universidad pública vasca.
La última Ley de Universidades es del 2004, por lo que la necesidad de una nueva ley es algo que todos los agentes implicados comparten. Así, el Departamento que dirige Pérez Iglesias ya ha marcado los cimientos sobre los que se está construyendo la nueva norma.
Entre otros, la nueva ley impulsará estancias internacionales para el profesorado dentro de una carrera académica estándar, y unido a ello, también quieren dar estabilidad a los docentes, eliminando la figura de profesor sustituto en la EHU.
Y en cuanto al compromiso social, el anteproyecto recoge un punto innovador: el cuidado a la comunidad universitaria, un compromiso para todos los miembros en esa comunidad.
