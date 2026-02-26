EHU
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco vinculará la financiación ordinaria de la EHU a su nivel de actividad

Universidad de calidad vinculada a la investigación en un contexto internacional y con compromiso social. Estas son las bases de la nueva Ley de Universidades que prepara el Gobierno Vasco. La idea es que el anteproyecto llegue al Parlamento Vasco para noviembre.
juan ignacio perez iglesias ehu
Juan Ignacio Pérez con el equipo que ha elaborado la nueva Ley de Universidades. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: EHUra bideratutako ohiko finantza ekarpenak jardueraren araberakoa izatea aurreikusten du Jaurlaritzak
author image

EITB

Última actualización

La aportación económica ordinaria de la Universidad del País Vasco EHU dependerá de su nivel de actividad en relación a titulaciones ofertadas, estudiantes matriculados e investigación desarrollada, siempre garantizando su financiación básica, según la futura Ley de Universidades del Gobierno Vasco.

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha presentado este jueves en Bilbao el anteproyecto de Ley de Universidades, que contempla un modelo de financiación más flexible que el actual para la universidad pública vasca, en el que también se incentivan otros ingresos adicionales. Según ha dicho, no es sólo una reforma, es el diseño de la universidad que viene con tres motores: investigación puntera, menos frontes y compromiso social.

La futura ley también habilitará para todas las universidades vascas la posibilidad de financiarse mediante los rendimientos de fondos patrimoniales procedentes de donaciones de personas físicas o jurídicas, una figura muy extendida en EE. UU., aunque el consejero ha considerado que habría que hacerla atractiva a través de un tratamiento fiscal adecuado.

Pérez Iglesias ha puntualizado que la actualización del modelo de financiación universitaria proyectada "no tiene nada que ver" con las recientes "discusiones" relacionadas con la reivindicación del rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, de más recursos financieros para la universidad pública vasca.

La última Ley de Universidades es del 2004, por lo que la necesidad de una nueva ley es algo que todos los agentes implicados comparten. Así, el Departamento que dirige Pérez Iglesias ya ha marcado los cimientos sobre los que se está construyendo la nueva norma.

Entre otros, la nueva ley impulsará estancias internacionales para el profesorado dentro de una carrera académica estándar, y unido a ello, también quieren dar estabilidad a los docentes, eliminando la figura de profesor sustituto en la EHU.

Y en cuanto al compromiso social, el anteproyecto recoge un punto innovador: el cuidado a la comunidad universitaria, un compromiso para todos los miembros en esa comunidad. 

Titulares de Hoy UPV-EHU Gobierno Vasco Educación Sociedad

Te puede interesar

adinekoen-joko-ohiturak-aurkezpena jokoaren euskal behatokia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El juego está muy extendido entre las personas mayores de Euskadi pero los casos de juego problemático son muy escasos

El informe "Personas mayores de 65 años y el juego en Euskadi", elaborado por el Observatorio Vasco del Juego, muestra que el juego se relaciona más con la tradición y el entretenimiento que con conductas adictivas. El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y la vicerrectora del Campus de Álava de la UPV, Ixone Fernández de Labastida, han presentado hoy el estudio en una jornada organizada con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, que se celebra el 17 de febrero.

Cargar más
Publicidad
X