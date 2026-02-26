FEMINISMO
El movimiento feminista de Euskal Herria llega en dos plataformas al 8M

La creación de una nueva coordinadora abolicionista y la respuesta del movimiento feminista evidencian la profundización de las diferencias internas en torno a cuestiones como la prostitución o el colectivo trans.
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko mugimendu feminista bi plataformatan iritsi da M8ra
El movimiento feminista de Euskal Herria llega dividido al próximo 8 de marzo tras la irrupción de una nueva plataforma, denominada Coordinadora 8M - Euskal Herriko Mugimendu Feminista, impulsada por el sector abolicionista. Esta corriente defiende la abolición de la prostitución, la pornografía y el género, y sostiene que es el sexo el que define a hombres y mujeres. Además, critica lo que considera una “suplantación” dentro de algunos espacios feministas.

La nueva coordinadora ha convocado movilizaciones propias en Bilbao e Iruña para el 8M, en paralelo a las ya previstas por el movimiento feminista tradicional. Este nuevo espacio fue presentado el pasado 19 de febrero en Bilbao y, según sus impulsoras, nace en colaboración con sectores abolicionistas a nivel estatal con el objetivo de recuperar el “sujeto histórico del feminismo”.

La respuesta de Euskal Herriko Mugimendu Feminista ha sido inmediata y contundente. En un comunicado respaldado por más de un centenar de agentes, el colectivo ha denunciado que esta iniciativa rompe consensos construidos durante décadas y ha marcado distancias con el nuevo espacio: “no en nuestro nombre”.

En ese mismo texto, el movimiento feminista ha subrayado que no comparte posturas “putófobas” y defiende los derechos de las trabajadoras sexuales, a quienes considera parte del propio movimiento. Asimismo, ha reiterado que no excluye a ningún colectivo y que reconoce las distintas formas de violencia y opresión, también las que afectan a las personas trans.

La división, que ya existía en torno a la prostitución y las identidades de género, se hace ahora visible en la convocatoria de movilizaciones separadas, en un contexto de creciente tensión interna. 

