FEMINISMOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Euskal Herriko mugimendu feminista bi plataformatan iritsiko da M8ra

Besteak beste, koordinakunde abolizionista bat sortu da, eta mugimendu feministaren erantzunek agerian uzten dute prostituzioaren eta trans kolektiboaren inguruan, berbarako, hainbat iritzi daudela.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal Herriko mugimendu feminista zatituta iritsiko da martxoaren 8ra, M8-Euskal Herriko Mugimendu Feminista izeneko plataforma berri bat sortu baita, sektore abolizionistak bultzatua. Korronte horrek prostituzioaren, pornografiaren eta generoaren abolizioa defendatzen du, eta dio sexua dela gizonak eta emakumeak definitzen dituena. Gainera, gune feminista batzuetan "ordezkapentzat" jotzen duena kritikatzen du.

Koordinakunde berriak mobilizazio propioak deitu ditu Bilbon eta Iruñean martxoaren 8rako, mugimendu feminista tradizionalak aurreikusitakoen aldi berean. Espazio berri hori joan den otsailaren 19an aurkeztu zen Bilbon, eta, bultzatzaileen arabera, Estatu mailako sektore abolizionistekin lankidetzan sortu zen, "feminismoaren subjektu historikoa" berreskuratzeko helburuarekin.

Euskal Herriko Mugimendu Feministaren erantzuna berehalakoa eta irmoa izan da. Ehun eragilek baino gehiagok babestutako komunikatu batean, kolektiboak salatu du ekimen horrek hamarkadetan eraikitako adostasunak hausten dituela eta espazio berriarekiko distantziak markatu dituela: "Ez gure izenean".

Testu horretan bertan, mugimendu feministak azpimarratu du ez datorrela jarrera "putofobo" horiekin bat, eta sexu-langileen eskubideak defendatzen dituela, mugimenduaren beraren parte direla uste baitu. Halaber, adierazi du ez duela kolektibo bat bera ere baztertzen, eta indarkeria eta zapalkuntza mota guztiak aitortzen dituela, baita pertsona transei eragiten dietenak ere.

Prostituzioaren eta genero-identitateen inguruan lehendik zegoen banaketa agerian geratu da orain, mobilizazioak bereizirik deitu baitituzte. Barne-tentsioa gero eta handiagoa da.

Feminismoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

adinekoen-joko-ohiturak-aurkezpena jokoaren euskal behatokia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadiko adinekoen artean oso zabalduta dago jokoa, baina joko problematikoko kasuak oso urriak dira

Jokoaren Euskal Behatokiak egin duen '65 urtetik gorako pertsonak eta jokoa Euskadin' txostenak erakusten duenaren arabera, jokoa gehiago lotzen da tradizioarekin eta entretenimenduarekin adikzio-jokabideekin baino. Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak eta Ixone Fernández de Labastida EHUren Arabako Campuseko errektoreordeak gaur aurkeztu dute ikerketa, otsailaren 17an izaten den Joko Arduratsuaren Nazioarteko egunaren harira antolatutako jardunaldian.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiria, Sestaoko gertakariari buruz: "Ertzaintzak indarra behar bezala erabiltzen ez duenean, lehenak gara salatzen"

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ziurtatu duenez, Ertzaintzak "gizartearen legitimitatea du indarra modu zuzen eta proportzionalean erabiltzeko, eta hori gertatzen ez denean, hori salatzen lehenak gara". Gasteizen ekitaldi bat egin aurretik, Segurtasun sailburuak adierazi du hasiera-hasieratik izan duela zaurituen egoeraren berri. Halaber, gogorarazi du Segurtasun Batzordean agerraldia eskatu duela gertatutakoaren nondik norakoak azaltzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X