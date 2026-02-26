Osasuna creará una comisión de investigación por los incidentes en El Sadar
Osasuna ha decidido crear una comisión de investigación para esclarecer los incidentes ocurridos tras el partido frente al Real Madrid en El Sadar. El órgano trabajará con “la mayor independencia y garantías posibles” y podrá proponer medidas para evitar que se repitan hechos similares.
La decisión se ha adoptado en una reunión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada este martes. En ella, el club ha expresado su “honda preocupación” por las escenas de violencia registradas en el fondo sur del estadio, así como por el pánico vivido por aficionados que abandonaban el recinto tras el encuentro.
Al mismo tiempo, la entidad ha querido destacar el comportamiento cívico de la mayoría de los asistentes y ha rechazado la “criminalización” generalizada de la afición.
La comisión estará integrada por Mikel Vivanco, Endika Rodríguez y Celso Galar, quienes se encargarán de recabar testimonios, tomar declaración a testigos e implicados y analizar toda la información disponible para determinar lo ocurrido y posibles responsabilidades. En función de sus conclusiones, podrán impulsarse acciones legales o disciplinarias.
El club ha asegurado que colaborará para garantizar la máxima transparencia del proceso y que los socios y aficionados conozcan cómo se desarrollaron los hechos. Además, la comisión tendrá capacidad para proponer cambios organizativos, incluida la revisión de quién debe liderar la seguridad en el estadio.
En este contexto, la directiva ha mostrado su sintonía con las declaraciones realizadas por el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y solicitará una reunión con el Ejecutivo foral para abordar conjuntamente la gestión de la seguridad en los eventos que se celebran en El Sadar.
