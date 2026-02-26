Osasunak ikerketa batzorde bat sortuko du, Sadarren izandako istiluengatik
Nafarroako taldearen Zuzendaritza Batzordea kezkatuta agertu da partidaren ostean izan zen indarkeriaren aurrean, eta futbol-zelaiko segurtasuna noren esku geratuko den eztabaidatuko du.
Osasunak ikerketa batzorde bat sortzea erabaki du Sadarren Real Madrilen aurkako partidaren ostean izandako gertakariak argitzeko. Organoak "ahalik eta independentzia eta berme handienarekin" lan egingo du, eta antzeko gertakariak berriro gerta ez daitezen neurriak proposatu ahal izango ditu.
Erabakia Zuzendaritza Batzordeak egindako ezohiko bilera batean hartu da. Bertan, klubak "kezka sakona" adierazi du estadioaren hegoaldeko hondoan izandako indarkeriagatik, baita partidaren ostean zelaia utzi zuten zaleek bizi izan zuten izuagatik ere.
Aldi berean, klubak parte-hartzaile gehienen portaera zibikoa azpimarratu du, eta zaleen "kriminalizazio" orokorra arbuiatu du.
Batzordea Mikel Vivanco, Endika Rodríguez eta Celso Galarrek osatuko dute. Horiek testigantzak biltzeaz, lekukoei eta inplikatuei deklarazioa hartzeaz eta informazio guztia aztertzeaz arduratuko dira, zer gertatu zen eta noren erantzukizuna den zehazteko.
Klubak ziurtatu du elkarlanean arituko dela ahalik eta gardentasun handiena bermatzeko eta bazkideek eta zaleek gertaturikoaren nondik norakoen berri izan dezaten. Gainera, batzordeak antolaketa-aldaketak proposatzeko gaitasuna izango du, estadioko segurtasuna nork gidatu behar duen berrikustea barne.
Testuinguru horretan, Javier Remirez Nafarroako Gobernuaren bozeramaileak egindako adierazpenekin bat datorrela adierazi du zuzendaritzak, eta Nafarroako Gobernuarekin biltzea eskatuko du, Sadarren egiten diren ekitaldietan segurtasunaren kudeaketa elkarrekin lantzeko.
