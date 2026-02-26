KIROLEKO INDARKERIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osasunak ikerketa batzorde bat sortuko du, Sadarren izandako istiluengatik

Nafarroako taldearen Zuzendaritza Batzordea kezkatuta agertu da partidaren ostean izan zen indarkeriaren aurrean, eta futbol-zelaiko segurtasuna noren esku geratuko den eztabaidatuko du. 

Players of CA Osasuna celebrates the victory during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Madrid CF at El Sadar on February 21, 2026, in Pamplona, Spain.

Osasuna, zaleak agurtzen. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasunak ikerketa batzorde bat sortzea erabaki du Sadarren Real Madrilen aurkako partidaren ostean izandako gertakariak argitzeko. Organoak "ahalik eta independentzia eta berme handienarekin" lan egingo du, eta antzeko gertakariak berriro gerta ez daitezen neurriak proposatu ahal izango ditu.

Erabakia Zuzendaritza Batzordeak egindako ezohiko bilera batean hartu da. Bertan, klubak "kezka sakona" adierazi du estadioaren hegoaldeko hondoan izandako indarkeriagatik, baita partidaren ostean zelaia utzi zuten zaleek bizi izan zuten izuagatik ere.

Aldi berean, klubak parte-hartzaile gehienen portaera zibikoa azpimarratu du, eta zaleen "kriminalizazio" orokorra arbuiatu du.

Batzordea Mikel Vivanco, Endika Rodríguez eta Celso Galarrek osatuko dute. Horiek testigantzak biltzeaz, lekukoei eta inplikatuei deklarazioa hartzeaz eta informazio guztia aztertzeaz arduratuko dira, zer gertatu zen eta noren erantzukizuna den zehazteko.

Klubak ziurtatu du elkarlanean arituko dela ahalik eta gardentasun handiena bermatzeko eta bazkideek eta zaleek gertaturikoaren nondik norakoen berri izan dezaten. Gainera, batzordeak antolaketa-aldaketak proposatzeko gaitasuna izango du, estadioko segurtasuna nork gidatu behar duen berrikustea barne.

Testuinguru horretan, Javier Remirez Nafarroako Gobernuaren bozeramaileak egindako adierazpenekin bat datorrela adierazi du zuzendaritzak, eta Nafarroako Gobernuarekin biltzea eskatuko du, Sadarren egiten diren ekitaldietan segurtasunaren kudeaketa elkarrekin lantzeko.

Iruñea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

adinekoen-joko-ohiturak-aurkezpena jokoaren euskal behatokia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadiko adinekoen artean oso zabalduta dago jokoa, baina joko problematikoko kasuak oso urriak dira

Jokoaren Euskal Behatokiak egin duen '65 urtetik gorako pertsonak eta jokoa Euskadin' txostenak erakusten duenaren arabera, jokoa gehiago lotzen da tradizioarekin eta entretenimenduarekin adikzio-jokabideekin baino. Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak eta Ixone Fernández de Labastida EHUren Arabako Campuseko errektoreordeak gaur aurkeztu dute ikerketa, otsailaren 17an izaten den Joko Arduratsuaren Nazioarteko egunaren harira antolatutako jardunaldian.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiria, Sestaoko gertakariari buruz: "Ertzaintzak indarra behar bezala erabiltzen ez duenean, lehenak gara salatzen"

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ziurtatu duenez, Ertzaintzak "gizartearen legitimitatea du indarra modu zuzen eta proportzionalean erabiltzeko, eta hori gertatzen ez denean, hori salatzen lehenak gara". Gasteizen ekitaldi bat egin aurretik, Segurtasun sailburuak adierazi du hasiera-hasieratik izan duela zaurituen egoeraren berri. Halaber, gogorarazi du Segurtasun Batzordean agerraldia eskatu duela gertatutakoaren nondik norakoak azaltzeko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X