Detenidos dos hombres en Vitoria-Gasteiz por tráfico ilegal de personas

Fueron detenidos en un control de tráfico. En el interior de la furgoneta viajaban en condiciones de insalubridad un total de quince personas, cuando el máximo permitido para este tipo de vehículos es de nueve ocupantes.
Agencias | EITB

La Ertzaintza ha detenido en un control de tráfico realizado en la A-1 en Vitoria-Gasteiz a dos hombres acusados de tráfico ilegal de personas, ya que la furgoneta en la que viajaban estaba ocupada por quince personas que viajaban en condiciones de insalubridad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar hacia las 03:30 horas de la madrugada del jueves, en la autovía A-1, dentro del término municipal de la capital alavesa. Los agentes adscritos a la Unidad Territorial de Tráfico de Araba que estaban realizando un control de transportes interceptaron una furgoneta con matrícula portuguesa.

En el interior de la furgoneta viajaban un total de quince personas, cuando el máximo permitido para este tipo de vehículos es de nueve ocupantes. El pasaje iba hacinado y en malas condiciones de salubridad. La mayoría de los ocupantes de la furgoneta carecía de documentación y, al parecer, tras haber pagado previamente una cantidad de dinero, viajaban hacia Portugal de manera irregular.

La Ertzaintza contactó con la sección de Extranjería de Policía Nacional para la fehaciente identificación de todas las personas, y se procedió a la detención del conductor y del copiloto del vehículo por sendos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El conductor, de 24 años, ya había sido detenido por la Ertzaintza el pasado año en el municipio de Villabona por tráfico ilegal de migrantes. Por otro lado, el copiloto, de 22 años, también tiene antecedentes policiales por infracciones a la Ley de Extranjería. Ambos pasarán a disposición judicial una vez se finalicen las diligencias policiales.

