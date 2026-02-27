Bizkaia
Seis heridos al derrumbarse el falso techo de un bar en Galdakao

El suceso se ha producido sobre las 19:15 horas en un bar ubicado en la calle Lehendakari Aguirre del municipio.
Derrumbe en Galdakao
Agencias | EITB

Última actualización

Seis personas han resultado heridas al derrumbarse esta tarde un falso techo en un bar de la localidad vizcaína de Galdakao, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El suceso se ha producido sobre las 19:15 horas en un bar ubicado en la calle Lehendakari Aguirre del municipio.

El falso techo ha caído sobre las personas que se encontraban en el local, causando lesiones a seis de ellas, de las que cuatro han sido evacuadas al hospital de Galdakao y otras dos al de Cruces, en Barakaldo.

Al lugar se han trasladado efectivos policiales y del cuerpo de bomberos.

