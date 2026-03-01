Cortada la BI-636 en ambos sentidos a la altura de Zalla por un accidente

La carretera BI-636 permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos a la altura del punto kilométrico 26, en el término municipal de Zalla (Bizkaia), debido a un accidente de tráfico. Cuatro personas han resultado heridas, y dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Cruces.

El suceso, que se ha producido hacia el mediodía, en las inmediaciones de los túneles de Bolunburu, ha obligado a interrumpir la circulación mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona, según informa el Departamento de Seguridad.