Cortada la BI-636 en ambos sentidos a la altura de Zalla por un accidente
Cuatro personas han resultado heridas, y dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Cruces. El suceso se ha producido a la altura del punto kilométrico 26, y ha obligado a interrumpir la circulación mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona.
La carretera BI-636 permanece cerrada al tráfico en ambos sentidos a la altura del punto kilométrico 26, en el término municipal de Zalla (Bizkaia), debido a un accidente de tráfico. Cuatro personas han resultado heridas, y dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Cruces.
El suceso, que se ha producido hacia el mediodía, en las inmediaciones de los túneles de Bolunburu, ha obligado a interrumpir la circulación mientras los servicios de emergencia trabajan en la zona, según informa el Departamento de Seguridad.
Te puede interesar
Detenido en Bilbao tras herir gravemente a un hombre con un vaso en un local de ocio nocturno
La víctima tuvo que ser trasladada al hospital con heridas en el pómulo y en un ojo, y el detenido está a la espera de ser puesto a disposición judicial.
Tolosa tendrá su nuevo hospital en 2031
El Gobierno Vasco ha licitado el proyecto de construcción, que comenzará en 2028. El nuevo centro hospitalario se ubicará a la entrada de la localidad guipuzcoana, en una parcela de casi 8500 metros cuadrados. Contará con 90 camas de hospitalización y una plantilla de 380 profesionales.
Martxoak 3 reclama que "el Reino de España reconozca su responsabilidad" por los hechos de 1976
La asociación de víctimas homenajea a "quienes han mantenido viva la llama del 3 de marzo".
Detenido un hombre por matar a su mujer en Cádiz
El cadáver de la mujer fue hallado en su domicilio de El Puerto de Santa María.
Un incendio calcina un almacén de palés en Galdakao
Un incendio declarado este viernes por la noche ha calcinado un almacén de palés del barrio Artola de Galdakao. El fuego se ha iniciado sobre las 23:30 de la noche y los bomberos han necesitado una hora y media para controlarlo. No se han registrado heridos.
Seis heridos al derrumbarse el falso techo de un bar en Galdakao
El suceso se ha producido sobre las 19:15 horas en un bar ubicado en la calle Lehendakari Aguirre del municipio.
Se derrumba parte de la cubierta del polideportivo de Ortuella
El colapso del techo ha obligado a cerrar el gimnasio municipal y la pista de atletismo, aunque no se han registrado heridos.
Seis planetas y la Luna protagonizan la gran alineación planetaria de finales de febrero
Durante los últimos días de febrero el cielo del atardecer ofrecerá un espectáculo astronómico especialmente llamativo. La astrónoma de Aranzadi Virginia García explica qué seis planetas coincidirán en el firmamento y podrán observarse simultáneamente.
Detectado un caso de gripe porcina en Cataluña en una persona ajena al sector ganadero
Este virus no ha afectado la salud de la persona en cuestión ni la de su entorno, de manera que no supone un riesgo de salud pública. La persona en cuestión tiene enfermedades crónicas y acudió al hospital el 30 de enero por otros motivos no relacionados con síntomas de gripe.