Detenido en Bilbao tras herir gravemente a un hombre con un vaso en un local de ocio nocturno

La Ertzaintza detuvo en la madrugada del domingo a un joven de 23 años acusado de un delito de lesiones tras agredir violentamente a otro varón en un local de ocio nocturno de Bilbao. La víctima, de 33 años, sufrió heridas de gravedad después de recibir un golpe en la cara con un vaso de cristal y tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron sobre las 04:30 horas en la calle Mazarredo, cuando una patrulla observó un conato de pelea y se aproximó al lugar. Los agentes encontraron a un hombre con heridas sangrantes en el pómulo y el ojo izquierdo completamente cerrado, por lo que solicitaron asistencia sanitaria. Tras recabar testimonios, confirmaron que la agresión se había producido en el interior de un establecimiento de ocio.

La víctima fue trasladada al Hospital de Cruces debido a la gravedad de las lesiones. El presunto agresor fue localizado en las inmediaciones y, durante su detención, se resistió de forma violenta y llegó a golpear a uno de los agentes, por lo que fue arrestado también por un delito de atentado contra la autoridad. Tras la instrucción de las diligencias, será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Bilbao.