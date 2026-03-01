Gizon bat atxilotu dute Bilbon, gaueko aisialdirako lokal batean edalontzi batekin gizon bat larri zauritzeagatik
Biktima ospitalera eraman behar izan zuten, masailalbo-hezurrean eta begi batean zauriak zituelako, eta atxilotua epailearen esku uzteko zain dago.
Ertzaintzak 23 urteko gizon bat atxilotu du igande goizaldean, lesio delitu bat egitea egotzita, Bilboko gaueko aisialdirako lokal batean beste gizon bati bortizki eraso egiteagatik. 33 urteko biktimak zauri larriak jasan zituen kristalezko edalontzi batekin aurpegian kolpe bat jasota, eta ospitalera eraman behar izan zuten.
Erasoa 04:30 aldera izan zen, Mazarredo kalean. Patruila batek borrokaldi bat ikusi zuen, eta bertaratu egin zen. Agenteek masailalbo-hezurrean zauriak zituen eta ezkerreko begia erabat itxita zuen gizon bat aurkitu zuten bertan. Testigantzak bildu ondoren, erasoa aisialdiko establezimendu baten barruan gertatu zela baieztatu zuten agenteek.
Biktima Gurutzetako Ospitalera eraman zuten, zauri larriak baitzituen. Ustezko erasotzailea handik gertu aurkitu zuten, eta, atxilotu zutenean, indarkeriaz aurre egiten saiatu zen eta agenteetako bat jo zuen; beraz, agintaritzaren aurkako atentatu-delitu bat ere egotzi zioten. Eginbideak bideratu ondoren, Bilboko Guardiako Epaitegiaren esku utziko dute.
