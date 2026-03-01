Martxoak 3 reclama que "el Reino de España reconozca su responsabilidad" por los hechos de 1976
La asociación Martxoak 3 ha reclamado al Estado "una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial" que acabó con la vida de cinco personas y causó cerca de un centenar de heridos, al disolver una asamblea de trabajadores el 3 de marzo de 1976 en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz a tiros.
El colectivo de Víctimas del 3 de Marzo ha lamentado que "ningún estamento del Estado ha dado pasos para depurar responsabilidades" durante el emotivo y reivindicativo homenaje que ha realizado este sábado en la capital alavesa a las víctimas de los luctuosos sucesos, así como a "quienes han mantenido viva su llama" durante los últimos 50 años.
Durante el acto, las portavoces de la asociación, Nerea Martínez y Leire Manzanos, han leído un texto, en el que han solicitado "justicia" para los cinco trabajadores asesinados en "la matanza perpetrada por la policía"; Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo, Pedro Mari Martínez y Bienvenido Perea; así como por Juan Gabriel Rodrigo y Vicente Antón Ferrero, quienes fueron asesinados en los actos de protesta posteriores en Tarragona y Basauri, respectivamente.
Asimismo, han recordado a todas las personas heridas, represaliadas y encarceladas, tras los crímenes de Vitoria-Gasteiz, en un acto de homenaje, pero también de denuncia, que acusa al “insoportable modelo de impunidad español".
La asociación ha tenido palabras de agradecimiento para el "pueblo de Gasteiz", que "ha conseguido revertir la versión oficial, enfrentándose a todas las dificultades imaginables", dentro de "un clamor por la palabra justicia que sigue resonando con fuerza, tras cinco décadas de impunidad".
"Abandono institucional"
Martxoak 3 ha denunciado que el poder les condenaba "al olvido" y ha señalado que "muchos callaron y lo aceptaron, pero hubo quien resistió, con persistencia y compromiso en los años más oscuros". En contraposición, ha comentado que hoy el 3 de marzo "se ha convertido en un punto de encuentro en el que todos quieren salir en la foto". "No siempre ha sido así, lo sabemos y lo sabéis", ha apuntado. El colectivo ha recriminado que "las instituciones han llegado tras décadas de abandono". "Muy tarde y con muchas tareas pendientes, pero mejor tarde que nunca", ha añadido, para señalar el actual "reto compartido" para crear un espacio de memoria en la iglesia donde la asamblea obrera fue tiroteada por la policía.
Un futuro Memorial que la asociación ha dicho que no desaprovechará para contar su propia historia, "la de 1976, pero también la de todo este largo camino de medio siglo contra la impunidad". "Si hemos llegado hasta aquí y si vamos a seguir avanzando, es sin duda por los que nunca abandonaron y han conseguido que la memoria del pueblo de Gasteiz siga viva", ha manifestado.
La Asociación de Víctimas del 3 de Marzo ha agradecido "el altavoz" que ha supuesto para ella su relación con la plataforma irlandesa Bloody Sunday Trust, damnificados por el asesinato de catorce personas en Derry (Irlanda) en 1972, en el conocido como Bloody Sunday, quien logró que el Gobierno británico asumiera su responsabilidad en la matanza.
La representación institucional ha estado encabezada por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, acompañada del director de Gogora, Alberto Alonso. También han acudido el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, y representantes locales de la coalición abertzale, PSE, PNV, y Elkarrekin.
