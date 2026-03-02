Condenados a cinco años de cárcel los dos acusados de intentar matar a un menor en San Sebastián

Los dos jóvenes acusados de intentar matar a cuchilladas a un menor de edad en San Sebastián en 2025 han sido condenados a cinco años de cárcel cada uno. Esta condena es resultado de un acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía por las defensas de ambos procesados, quienes han reconocido lo sucedido momentos antes del juicio celebrado este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Los dos procesados se enfrentaban inicialmente a una petición de 12 años de cárcel por parte de la Fiscalía. Uno de ellos como presunto inductor de un delito de asesinato en grado de tentativa y el otro como supuesto autor material. En ambos casos con la agravante de disfraz, ya que iban encapuchados.



Intento de homicidio

No obstante, tras el acuerdo, el Ministerio Público ha calificado lo sucedido como un intento de homicidio y ha aplicado a ambos procesados la atenuante de reparación parcial del daño causado, ya que uno ha abonado 1200 euros como parte de la compensación económica que debe recibir la víctima, mientras que el segundo ha consignado 600. Además de estas penas de cárcel, los encausados no podrán aproximarse al perjudicado ni comunicarse con él durante seis años.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, 15 días antes del apuñalamiento, una chica contó a su novio que un compañero del centro educativo donostiarra en el que estudiaba trataba de "coquetear con ella durante las clases" de una asignatura a la que asistían juntos. Esta información enfadó al procesado, quien "con ánimo de venganza", tomó "la determinación de acabar con la vida" del estudiante.



Con este fin, relató lo sucedido a dos de sus amigos, uno de ellos menor de edad, a los que manifestó su deseo de vengarse, tras lo cual los tres idearon un plan "con ánimo de terminar con la vida" de la víctima.

Durante los días 11 y 12 de marzo de 2025, el novio de la chica intentó conseguir una fotografía del menor y se hizo con unos guantes negros de látex, pasamontañas del mismo color y un cuchillo de cocina de grandes dimensiones. Así las cosas, sobre las 15.45 horas del día siguiente, "puestos en común acuerdo", los dos adultos y los dos menores implicados acudieron a las proximidades del citado centro educativo. Los dos autores materiales se colocaron sendos pasamontañas y los guantes de látex, mientras los otros dos encausados se situaban frente a la entrada del centro hasta que, sobre las 16.00 horas, una vez finalizadas las clases, los dos primeros se dirigieron al perjudicado mientras caminaba por la calle y se abalanzaron sobre él "de forma súbita".



La víctima logró zafarse, aunque no pudo evitar el impacto de una cuchillada en el hombro izquierdo al interponerlo entre el arma y su cuello. Además, mientras intentaba huir, los atacantes presuntamente le volvieron a apuñalar en la zona lumbar. A raíz de estos hechos, la víctima sufrió varias heridas.

Condenados otros dos menores en un juicio anterior

Por este mismo caso, el pasado diciembre fueron juzgados otros dos acusados, menores de edad, quienes también reconocieron lo sucedido y llegaron a una conformidad con la Fiscalía en la vista que tuvo lugar en el Juzgado de Menores de San Sebastián. Uno de ellos fue condenado como autor material de un delito de asesinato en grado de tentativa a dos años de internamiento en régimen cerrado, mientras que el segundo lo fue a un año y medio como cooperador necesario.

