Bost urteko kartzela zigorra ezarri diete bi gazteri Donostian adingabe bat hiltzen saiatzeagatik

Bi auzipetuek gertatutakoa onartu eta akordioa lortu dute Fiskaltzarekin. Hala, 12 urteko zigorra beharrean, bost urtekoa jaso dute, eta sei urtez, ezingo dira biktimarengana hurbildu, ezta harekin harremanetan jarri ere. Hilketa saiakera 2025ean gertatu zen Donostiako ikastetxe baten atarian. Lau gizon, horietako bi adingabeak, beste adin txikiko bat hiltzen saiatu ziren. 

GRAFCAV435. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 02/03/2026.- El juez Jorge Juan Hoyos (i), preside este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa el juicio contra dos adultos acusados de intentar matar a un menor a la salida de un centro educativo de San Sebastián. EFE/Juan Herrero.

Jorge Juan Hoyos epailea, gaurko saioan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Iaz Donostiako ikastetxe baten atarian adingabe bat labanaz hiltzen saiatzeagatik auzipetutako bi gazteei bost urteko kartzela zigorra ezarri die epaileak. Gazteen defentsak akordioa lortu du Fiskaltzarekin, eta auzipetuek gertakariak onartu dituzte. Hori horrela, ez da epaiketarik izan Gipuzkoako Auzitegiko 3. sekzioan. 

Erailketa delitu saiakera egotzita, Fiskaltzak 12 urteko kartzela zigorra eskatu zuen bi auzipetuentzat; bat ustezko egilea zelakoan, eta bestea, ustezko eragilea. Astungarri bat ere kontuan hartu zuen fiskalak, biak burua estalita baitzeuden gertakarien unean. 

Hilketa delituagatik zigortu dituzte azkenean

Akordioari esker, Ministerio Publikoak akusazio idatzia aldatu du, eta hilketa delitu saiakera leporatu die biei, eta aringarria aplikatu, biek kalte-ordainaren zati bat ordaindu baitiote biktimari (batek 1.200 euro, eta besteak, 600 euro). Kartzela zigorraz gain, epaileak biktimarengana hurbiltzeko eta harekin harremanetan jartzeko debekua ezarri die, sei urtez

Fiskaltzaren arabera, hilketa saiakera gertatu baino 15 egun lehenago, neska batek bikotekideari kontatu zion ikaskide bat bera "limurtu nahian" zebilela. Hura jakitean, gaztea haserretu egin zen, eta "mendeku gosez adingabea hiltzea erabaki zuen". 

Gazteak bi laguni, horietako bat adin txikikoa, kontatu zien bere asmoa, eta hiruren artean, biktima "hiltzeko plana" prestatu zuten. 

Hurrengo egunetan, biktimaren argazki bat lortu zuen gazteak, eta hilketa egiteko latexezko eskularru beltzak, kolore bereko buru-berokiak eta sukaldeko aizto handi bat eskuratu zituen. Martxoaren 13an, 15:45ean, lau gizonak (bi adinez nagusi eta bi adingabe) Donostiako ikastetxera joan ziren, eta eskolak amaitutakoan, biktimarengana hurbildu ziren eta "bat-batean" oldartu zitzaizkion.

Biktimak ihes egitea lortu zuen, baina hainbat sastakada jaso zituen. Gainera, ihes egiten saiatzen ari zela, erasotzaileek berriro egin zioten eraso. Gertakari horien ondorioz, biktimak hainbat zauri jasan zituen. 

Auzi berean beste bi adingabe zigortu zituzten iaz

Kasu beragatik beste bi akusatu epaitu zituzten iazko abenduan, biak ere adingabeak. Horiek ere egindakoa onartu zuten eta Fiskaltzarekin akordioa lortu zuten Donostiako Adingabeen Epaitegian egindako saioan. Haietako bat hilketa saiakera delituaren egile izateagatik zigortu zuten, eta bi urtez egon beharko du adingabeen zentro batean, erregimen itxian. Besteari beharrezko laguntzaile izatea egotzi zioten, eta urtebete eta erdiko zigorra ezarri. 

