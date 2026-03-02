EXPOSICIÓN
Nicholas Nixon expone en Bilbao cinco décadas de fotografía en blanco y negro

author image

Agencias | EITB

Última actualización

La sala Rekalde ha presentado una gran exposición retrospectiva del fotógrafo Nicholas Nixon. El propio Nixon, acompañado de su hija, ha asistido a la presentación. La muestra reúne cerca de 200 imágenes en blanco y negro que abarcan cinco décadas de trabajo del fotógrafo. Diez de estas fotografías se exhiben por primera vez.

