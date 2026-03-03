EHIGE abandona la Mesa contra la segregación por considerar “parcial” el diagnóstico de Educación
La Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca denuncia que la metodología aplicada “es la antítesis de lo que debe ser un proceso de participación real”.
La Confederación de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca, EHIGE, ha anunciado que deja la Mesa del pacto contra la segregación “Eskola bikaina denontzat”. Considera que el diagnóstico presentado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco es “parcial” y no aporta novedades relevantes respecto a versiones anteriores.
En un comunicado publicado el 3 de marzo de 2026, EHIGE afirma que el informe ofrece un análisis incompleto, centrado sobre todo en datos descriptivos y sin profundizar en las causas estructurales, organizativas y normativas que explican la actual segregación escolar.
La organización critica que no existe un análisis riguroso de las causas ni una evaluación objetiva del impacto real de las medidas aplicadas en cursos anteriores. A su juicio, repetir estrategias que no han demostrado suficiente eficacia puede reforzar la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros y dificultar la solución del problema. Además, asegura que la segunda versión del diagnóstico tampoco introduce cambios relevantes.
EHIGE también cuestiona la metodología del llamado proceso participativo. Denuncia que ha limitado el debate real sobre cuestiones clave como la planificación educativa, la oferta de plazas o la normativa de admisión. Según la Confederación, no ha habido un diagnóstico compartido ni tiempo suficiente para una reflexión profunda.
En su conclusión, EHIGE sostiene que el diagnóstico incompleto, la falta de análisis causal, la ausencia de evaluación de medidas y una metodología que restringe el debate comprometen la credibilidad y eficacia del proceso. Asimismo, critica que la propuesta normativa sea continuista y pueda cronificar la segregación escolar.
