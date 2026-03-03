EHIGEk segregazioaren aurkako itunaren mahaia utzi du, Hezkuntzak diagnostiko "partziala" egin du eta
Euskal Eskola Publikoko Gurasoen Konfederazioak salatu duenez, aplikatutako metodologia "parte-hartze prozesu errealak izan behar duenaren antitesia da"
Euskal Eskola Publikoko Gurasoen Konfederazioak, EHIGEk, "Eskola bikaina denontzat" segregazioaren aurkako itunaren mahaia utziko duela iragarri du. Konfederazioaren ustez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurkeztutako diagnostikoa "partziala" da, eta ez du berrikuntza funtsezkorik ekarri aurreko bertsioen aldean.
2026ko martxoaren 3an argitaratutako ohar batean, EHIGEk adierazi du txostenak osatu gabeko azterketa bat dakarrela, batez ere datu deskribatzaileetan oinarritua, eta egungo eskola-bereizketa azaltzen duten egiturazko, antolakuntzako eta arauzko kausak sakon aztertu gabe.
Erakundeak kritikatu du ez dagoela azterketa zorrotzik, ezta aurreko ikasturteetan aplikatutako neurrien benetako eraginaren ebaluazio objektiborik ere. EHIGEren ustez, eraginkortasun nahikorik erakutsi ez duten estrategiak errepikatzeak indartu egin dezake ikasle kalteberak ikastetxe jakin batzuetan metatzea, eta zaildu egin dezake arazoa konpontzea. Gainera, ziurtatu du diagnostikoaren bigarren bertsioak ere ez duela aldaketa nabarmenik egiten.
Era berean, EHIGEk parte-hartze prozesuaren metodologia zalantzan jarri du. Salatu du funtsezko gaiei buruzko benetako eztabaida mugatu duela, hala nola hezkuntza plangintzari, plazen eskaintzari eta onarpen araudiari buruzkoa.
Amaitzeko, EHIGEk adierazi du osatu gabeko diagnostikoak, kausazko azterketarik ezak, neurrien ebaluaziorik ezak eta eztabaida murrizten duen metodologiak prozesuaren sinesgarritasuna eta eraginkortasuna kolokan jartzen dutela. Era berean, kritikatu du arau-proposamena jarraitua izatea eta eskola-segregazioa kroniko bihurtzea.
