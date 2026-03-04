Hoy es noticia
Efectos de la escalada bélica
¿Habrá problemas de desabastecimiento de combustible? Las gasolineras vascas lanzan un mensaje de tranquilidad

La afluencia de vehículos se ha incrementado claramente y se han registrado algunos problemas.
gasolina combustible gasolinera erregaia Imagen de recurso de una gasolinera. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Erregaia ez hornitzeko arazorik egongo al da? Euskal gasolindegiek lasaitasun mezua zabaldu dute
author image

EITB

Última actualización

En los últimos días se ha registrado una mayor afluencia de vehículos en las gasolineras por el temor a una subida significativa de precios. Algunas gasolineras incluso se han quedado puntualmente sin combustible. Desde la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia, sin embargo, se recalca que se trata de algo puntual y se lanza un mensaje de tranquilidad.

Un ejemplo de la citada situación se ha vivido en Bermeo en las últimas horas, donde se han quedado sin suministros de gasolina y algunos conductores no han podido repostar.

En todo caso, desde las estaciones de servicio lanzan un mensaje de tranquilidad: no va a haber desabastecimiento, según ha subrayado en Radio Euskadi Nuria Lekue, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia. En este sentido, desde esta agrupación han explicado que en el Estado hay reservas suficientes.

En todo caso, aunque no se prevén problemas de desabastecimiento, la subida de precio de los combustibles es palpable.

El barril de petróleo Brent sube algo más del 2 % en la apertura de este miércoles y acumula una revalorización superior al 12 % en las tres últimas jornadas, después de que el pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar conjunta contra Irán.

No en vano, se han multiplicado las dificultades de los buques petroleros y mercantes para atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula en torno a una quinta parte del petróleo mundial.  Además, el precio del gas continúa disparado y la subida se va a dejar notar en los hogares vascos.

