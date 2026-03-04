Retenciones en el puente de Rontegi, sentido Getxo, por un accidente leve

Un golpe de chapa entre vehículos está generando retenciones en el puente de Rontegi, en sentido Getxo. Como consecuencia del incidente, se ha cortado uno de los carriles, lo que está dificultando la circulación en la zona.

El tráfico presenta acumulaciones en este punto clave de la red viaria, especialmente en horas de mayor afluencia. Por el momento, no se han comunicado heridos, pero la incidencia está teniendo un impacto notable en la fluidez del tráfico.