Auto-ilarak Arrontegiko zubian, Getxorako noranzkoan, istripu arin baten ondorioz

Errei bat itxi behar izan dute, eta arazoak sortzen ari dira eskuinaldeko sarbide nagusietako batean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ibilgailuen arteko txapa-kolpe baten eraginez auto-ilarak sortu dira Arrontegiko zubian, Getxorako noranzkoan. Istripuaren ondorioz, erreietako bat itxi dute, eta, ondorioz, zirkulazioa zaila izaten ari da.

Trafikoa sarria izaten ari da bide-sareko puntu horretan, trafiko asko dabilen ordu honetan. Jakinarazi dutenez, ez da inor zauritu, baina eragina nabarmena izaten ari da trafikoan.

Trafiko Istripuak Gizartea

