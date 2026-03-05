Condenan a 14 años de cárcel a un hombre en San Juan de Luz por violar a dos menores

Un hombre de 62 años ha sido condenado a 14 años de prisión en San Juan de Luz acusado de violar a las dos hijas menores de edad de su expareja.

Las agresiones comenzaron en 2012, en el domicilio de su expareja, cuando una de las víctimas tenía sólo 6 años.

El agresor ha reconocido este viernes los hechos ante el Tribunal de Pau, que le ha acusado de violar y agredir sexualmente a menores de edad.