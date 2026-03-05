Condenan a 14 años de cárcel a un hombre en San Juan de Luz por violar a dos menores
Las agresiones se iniciaron en 2012, en el domicilio de su expareja, cuando una de las víctimas sólo tenía 6 años. El agresor, ha reconocido los hechos y ha sido acusado por el juez de violar y agredir sexualmente a menores.
Un hombre de 62 años ha sido condenado a 14 años de prisión en San Juan de Luz acusado de violar a las dos hijas menores de edad de su expareja.
Las agresiones comenzaron en 2012, en el domicilio de su expareja, cuando una de las víctimas tenía sólo 6 años.
El agresor ha reconocido este viernes los hechos ante el Tribunal de Pau, que le ha acusado de violar y agredir sexualmente a menores de edad.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
