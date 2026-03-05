VIOLENCIA MACHISTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Condenan a 14 años de cárcel a un hombre en San Juan de Luz por violar a dos menores

Las agresiones se iniciaron en 2012, en el domicilio de su expareja, cuando una de las víctimas sólo tenía 6 años. El agresor, ha reconocido los hechos y ha sido acusado por el juez de violar y agredir sexualmente a menores.

Tribunal de Pau. Imagen obtenida de un vídeo emitido en EITB Media

Euskaraz irakurri: 14 urteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati Donibane Lohizunen, bere bikotekide ohiaren adin txikiko bi alabak bortxatzea leporatuta
author image

EITB

Última actualización

Un hombre de 62 años ha sido condenado a 14 años de prisión en San Juan de Luz acusado de violar a las dos hijas menores de edad de su expareja.

Las agresiones comenzaron en 2012, en el domicilio de su expareja, cuando una de las víctimas tenía sólo 6 años.

El agresor ha reconocido este viernes los hechos ante el Tribunal de Pau, que le ha acusado de violar y agredir sexualmente a menores de edad.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Iparralde Violencia machista Víctimas de violencia machista Machismo Delitos Sociedad

Te puede interesar

Aficionado del Athletic entre seguidores de la Real.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los precios de transporte y alojamiento se disparan en Sevilla para el fin de semana de la final de Copa

La Real Sociedad ha logrado el pase a la final de la Copa del Rey y se enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla. La afición tiene ahora otro reto: encontrar el modo de desplazarse a la ciudad andaluza y tener dónde dormir durante el fin de semana sin dejarse el bolsillo en el camino, ya que la ilusión, si bien da fuerzas para la búsqueda, no sirve para pagar los gastos.

Cargar más
Publicidad
X