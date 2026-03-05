Accidente Santander
La joven rescatada en el accidente de El Bocal sigue estable y está consciente

La joven, de 19 años, ingresó el martes con un "traumatismo abdominal severo" tras caer varios metros, junto a otras seis personas, al romperse una pasarela que cruza un acantilado en la costa de Santander, en la zona del Bocal. A lo largo de la jornada de hoy está previsto someter a la joven a diferentes pruebas para valorar la evolución de ese traumatismo.
FOTODELDÍA - SANTANDER, 03/03/2026.- Al menos tres personas han fallecido y otras tres continúan desaparecidas tras caerse al mar, entre acantilados, por la rotura de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria, por la pasarela andaban, a la hora en la que se rompió, sobre las 16:30 horas, siete personas, todos ellos adultos jóvenes. EFE/Celia Agüero Pereda
Lugar del accidente, en El Bocal. EFE.
El estado de la joven alavesa rescatada con vida en el siniestro que se produjo en El Bocal, en Santander, sigue siendo estable y se encuentra consciente en la unidad de politrauma del servicio de medicina intensiva del hospital Valdecilla, según informa este jueves la Consejería de Salud.

La joven, de 19 años, ingresó el martes con un "traumatismo abdominal severo" tras caer varios metros, junto a otras seis personas, al romperse una pasarela que cruza un acantilado en la costa de Santander, en la zona del Bocal.

A lo largo de la jornada de hoy está previsto someter a la joven a diferentes pruebas para valorar la evolución de ese traumatismo.

Esta joven fue rescatada con vida tras dar ella misma la voz de alarma a una persona que pasaba por la zona de El Bocal, cuando se encontraba asida a unas rocas, después de romperse la pasarela de madera que atravesó con seis de sus compañeros del instituto Las Heras (Medio Cudeyo).

Cinco de sus compañeros fueron horas después localizados sin vida, en el mar y en la grieta que hay bajo la pasarela que colapsó, y otro continúa este jueves desaparecido y sigue siendo buscado por el operativo de rescate que permanece en la zona desde el momento del suceso.

