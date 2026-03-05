ISTRIPUA SANTANDERREN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

El Bocaleko istripuan erreskatatutako gazteak egonkor jarraitzen du eta esna dago

19 urteko gaztea asteartean ospitaleratu zuten, "sabeleko traumatismo larria" zuela.  Santanderreko itsaslabar bat zeharkatzen duen pasabide bat haustean, Bocal inguruan, beste sei lagunekin batera metro batzuk erori zen arroka artera. Gaurko egunean zehar, traumatismo horren bilakaera baloratzeko hainbat proba egingo dizkiote gazteari.

FOTODELDÍA - SANTANDER, 03/03/2026.- Al menos tres personas han fallecido y otras tres continúan desaparecidas tras caerse al mar, entre acantilados, por la rotura de una de las pasarelas peatonales de madera que hay en la zona del Bocal, en Santander. Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria, por la pasarela andaban, a la hora en la que se rompió, sobre las 16:30 horas, siete personas, todos ellos adultos jóvenes. EFE/Celia Agüero Pereda
Istripuaren lekua: El Bocal. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Santanderreko El Bocal herrian izandako ezbeharrean bizirik erreskatatutako neska arabarraren egoerak egonkorra izaten jarraitzen du, eta Valdecilla ospitaleko medikuntza intentsiboko zerbitzuko politrauma unitatean dago, Osasun Sailak ostegun honetan jakitera eman duenez.

19 urteko gaztea asteartean ospitaleratu zuten, "sabeleko traumatismo larria" zuela.  Santanderreko itsaslabar bat zeharkatzen duen pasabide bat haustean, Bocal inguruan, beste sei lagunekin batera metro batzuk erori zen arroka artera. 

Gaur, hainbat proba egingo zaizkio gazteari, traumatismo horren bilakaera baloratzeko.

Emakume horrek berak eman zuen abisua, El Bocal ingurutik igarozten ari zen pertsona bati oihu eginda, harkaitz batzuei oratuta zegoela. Las Heras Insitutuko (Medio Cudeyo) sei kiderekin batera zeharkatu zuen egurrezko pasabidea behera etorri zen eta egiturarekin batera erori ziren zazpi lagunak ere. 

Handik ordu batzuetara, hilik aurkitu zituzten bost lagun, itsasoan eta pasabidearen azpian zegoen pitzaduran. Beste batek desagertuta jarraitzen du ostegun honetan, eta erreskate-operatiboak haren bila jarraitzen du.

Kantabria Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X