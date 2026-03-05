Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Localizan un cuerpo en la zona de la rotura de la pasarela de Santander

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer a las 13:25 horas la aparición de un cuerpo, aunque no precisa si es el de la joven de Guadalajara a la que se estaba buscando.
SANTANDER, 04/03/2026.- Servicios de emergencias trabajan en la zona de El Bocal, en las labores de búsqueda de la persona desaparecida tras caer al agua después de la ruptura de una pasarela peatonal de madera, que ha causado la muerte a cinco jóvenes. Otra persona fue rescatada con vida y está fuera de peligro. EFE/ Pedro Puente Hoyos
Labores de búsqueda. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Gorpu bat aurkitu dute Santanderko pasabidea hautsi zen lekuan
author image

EITB

Última actualización

Un cuerpo ha sido localizado en la zona de El Bocal, de Santander, donde el martes se produjo el suceso que ha provocó la muerte a cinco jóvenes, tres de ellos vascos, y donde se estaba buscando a otra chica que iba en el mismo grupo que los fallecidos.

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer a las 13:25 horas la aparición de un cuerpo, aunque no precisa si es el de la joven de Guadalajara a la que se estaba buscando.

De tratarse de la chica desaparecida, sería la sexta víctima mortal del trágico accidente ocurrido el pasado martes, al hundirse una pasarela de madera cuando pasaba por allí un grupo de seis estudiantes con su monitor. Solo una persona, una chica alavesa, habría sobrevivido al accidente. 

Cantabria Sociedad

Te puede interesar

Aficionado del Athletic entre seguidores de la Real.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los precios de transporte y alojamiento se disparan en Sevilla para el fin de semana de la final de Copa

La Real Sociedad ha logrado el pase a la final de la Copa del Rey y se enfrentará al Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla. La afición tiene ahora otro reto: encontrar el modo de desplazarse a la ciudad andaluza y tener dónde dormir durante el fin de semana sin dejarse el bolsillo en el camino, ya que la ilusión, si bien da fuerzas para la búsqueda, no sirve para pagar los gastos.

Cargar más
Publicidad
X