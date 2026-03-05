Localizan un cuerpo en la zona de la rotura de la pasarela de Santander

Un cuerpo ha sido localizado en la zona de El Bocal, de Santander, donde el martes se produjo el suceso que ha provocó la muerte a cinco jóvenes, tres de ellos vascos, y donde se estaba buscando a otra chica que iba en el mismo grupo que los fallecidos.



La Delegación del Gobierno en Cantabria ha dado a conocer a las 13:25 horas la aparición de un cuerpo, aunque no precisa si es el de la joven de Guadalajara a la que se estaba buscando.

De tratarse de la chica desaparecida, sería la sexta víctima mortal del trágico accidente ocurrido el pasado martes, al hundirse una pasarela de madera cuando pasaba por allí un grupo de seis estudiantes con su monitor. Solo una persona, una chica alavesa, habría sobrevivido al accidente.