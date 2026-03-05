Santanderko pasabidea hautsi zenetik bila zebiltzan neskaren gorpua topatu dute
Asteartean istripua gertatu zenetik, gorpua agertu den inguruetan ari ziren 20 urteko Guadalajarko neskaren bila. Asteartean bertan topatu zituzten horren bost lau ikaskide eta begiralearen gorpuak (horietako hiru euskal herritarrak), pasabidea igarotzen ari zirela hori hautsi eta uretara erori ziren denak. Neska arabar bat da istriputik bizirik atera den bakarra.
Asteartean Santanderko El Bocal inguruetan izandako istriputik desagertuta zegoen Guadalajarako gaztearen gorpua topatu dute gaur. Bost ikaskide eta begirale batekin batera zihoan kostaldeko pasabide batetik, baina hori hautsi eta uretara erori ziren denak. Azkenik, astearte honetan agertu da gorpua, 13:00 aldera, bilaketa eremuan.
Pedro Casares Espainiako Gobernuak Kantabrian duen ordezkariak X kontuan baieztatu duenez, 13:00ak aldera aurkitu duten gorpua bilatzen ari ziren neskarena da.
"Gure maitasun guztia bere familia eta lagunentzat. Eskerrik asko Polizia Nazionaleko, Guardia Zibileko, 112 Kantabriako, Babes Zibileko eta Itsas Salbamenduko agenteei ", gaineratu du Casaresek, eta, batez ere, Operazioetako Talde Bereziaren (GEO) lana eskertu du.
Izan ere, talde berezi horretako agente batek aurkitu du gorpua itsasoan. Atzo iritsi zen Santanderreta talde hori urpeko drone bateki.
Taldearekin zihoan beste neskak, Arabako 19 urteko neska batek, harkaitz bati heldu ahal izan zion eta bizirik erreskatatu zuten. Valdecillako Ospitaleko zainketa intentsiboetako unitatean dago, baina bere bizitza ez dago arriskuan. Bera da zazpiko taldetik bizirik atera den bakarra.
Santanderreko alkatea, Gema Igual, ingurura joan da, gorpua agertu dela jakin bezain laster, eta kazetariei adierazpenak egingo dizkie.
