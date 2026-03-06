Las vascas dedican hasta 2,2 horas más al día que los hombres en el cuidado de los hijos
Las mujeres en Euskadi dedican entre 0,8 y 2,2 horas más al día que los hombres al cuidado de los hijos menores y, por ejemplo, en el tramo de edad entre los 25 y 34 años, ellas destinan a estas tareas 6,1 horas diarias frente a las 3,9 horas de ellos.
Este es uno de los datos correspondientes al año 2024 recogido en la encuesta que ha publicado este viernes el Instituto Vasco de Estadística -Eustat- con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra este domingo.
Esa diferencia de horas que se dedican al cuidado de los hijos menores es menor en la franja de 35 a 44 años con 5,2 horas diarias de las mujeres frente a las 4 de los hombres.
Según esta estadística, en Euskadi la inmensa mayoría de las familias con menores de 15 años comparten el cuidado diario fuera de la jornada laboral. En 2024 el 96,6 % de los menores era cuidado por ambos progenitores, frente al 82,6 % de 2010.
Entre los menores que viven en familias monoparentales, el 66,8 % es cuidado a diario por la madre y el 14,3 % por el padre.
El Eustat, al analizar este dato, precisa que hay que tener en cuenta, sin embargo, que el 80 % de las familias monoporantales con hijos dependientes están encabezas por mujeres, lo que explica en gran medida que la carga de cuidados recaiga mayoritariamente en ellas.
También se señala que el porcentaje de mujeres ocupadas que trabaja en el ámbito doméstico y en el externo más de 70 horas a la semana es del 10,6 % frente al 7,4 % de los hombres.
Las mujeres superan a los hombres en la realización de la mayoría de las tareas domesticas. Donde la diferencia es más acusada es en las relacionadas con el lavado, planchado y preparación de la ropa, en la que participan un 28,22 % más de mujeres.
En la limpieza de la casa ellas intervienen un 6,6 % más y en la elaboración de comidas la diferencia es mucho menor, un 1,62 % superior en las mujeres.
Por el contrario, en varias tareas la participación de hombres y mujeres resulta prácticamente idéntica. Por ejemplo la compra de alimentos destaca por ser la actividad con el mayor grado de implicación por parte de los hombres.
En el conjunto de las tareas del hogar, las mujeres dedican entre 0,3 y 0,8 diarias más y por ejemplo en el tramo de 35 a 44 ños emplean 2,1 horas frente a las 1,7 horas de los hombres.
Las diferencias son mayores en el ámbito de las interrupciones laborales por conciliación.
Entre las personas de 16 a 69 años, el 7,3 % de las mujeres ha interrumpido su actividad laboral en los últimos tres años por motivos relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar frente al 1,8 % de los hombres.
