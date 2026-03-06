Martxoak 8
Euskal emakumeek gizonek baino 2,2 ordu gehiago ematen dituzte egunean seme-alabak zaintzen

2024. urteari dagozkion datuak dira, igandean ospatuko den Emakumeen Nazioarteko Eguna dela-eta Euskal Estatistika Erakundeak ostiral honetan argitaratu duen inkestan jasotakoak.

Emakume bat, bere alabaren zorriekin borrokan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko emakumeek gizonek baino 0,8 eta 2,2 ordu gehiago ematen dituzte egunean seme-alaba adingabeak zaintzen; 25 eta 34 urte bitarteko adin-tartean, esate baterako emakumeek 6,1 ordu ematen dituzte egunean zeregin horietan, eta gizonezkoek, 3,9 ordu.

Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) ostiral honetan argitaratu duen inkestan jasotako datuetako bat da, eta igandean Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatuko dutela-eta argitaratu dute.

Seme-alaba adingabeen zaintzan ematen diren orduen alde hori txikiagoa da 35-44 urtekoen artean, egunean 5,2 ordu ematen baitituzte emakumeek, eta gizonek, berriz, 4 ordu.

Estatistika horren arabera, Euskadin 15 urtetik beherako adingabeak dituzten familia gehienek partekatu egiten dituzte lanorduez kanpoko eguneroko zaintzak. 2024an, adingabeen % 96,6 bi gurasoek zaintzen zituzten; 2010ean, berriz, % 82,6 ziren.

Guraso bakarreko familietan bizi diren adingabeen artean, % 66,8 amak hartzen du zaintzaren egunerorko ardura, eta % 14,3tan aitak.

Hala ere, Eustatek zehaztu duenez, kontuan hartu behar da, mendeko seme-alabak dituzten guraso bakarreko familien % 80tan emakumeak direla buru, eta horrek azaltzen du, neurri handi batean, zaintza-karga batez ere emakumeen gain egotea.

Halaber, emakumeen % 10,6k 70 ordu baino gehiago egiten ditu lan astean, etxeko eta kanpoko lanak batuta; gizonezkoen kasuan % 7,4 dira. 

Lan gehienetan, emakumeak gehiago aritzen dira gizonak baino. Alderik handiena arropa garbitzearekin, lisatzearekin eta prestatzearekin lotutako zereginetan dago; horietan gizonak baino % 28,22 gehiago dira emakumeak.

Etxeko garbiketan, emakumeek % 6,6 gehiago hartzen dute parte. Otordu-prestaketan aldea askoz txikiagoa da, baina % 1,62 gehiago dira emakumeak.

Aitzitik, hainbat zereginetan gizonen eta emakumeen parte-hartzea ia berdina da eta, elikagaiak erostea da, esaterako, gizonen inplikazio-maila handiena duen jarduera.

Etxeko lanen multzoan, emakumeek 0,3 eta 0,8 ordu gehiago ematen dituzte egunean. 35-44 urteko tartean, zehazki, 2,1 ordu ematen dituzte emakumeek eta 1,7 ordu gizonek 1,7.

Aldeak handiagoak dira kontziliazioagatiko lan etenen esparruan. 16-69 urteko pertsonen artean, emakumeen % 7,3k lan-jarduera eten du azken hiru urteetan lana eta familia uztartzearekin lotutako arrazoiengatik, eta gizonen kasuan, aldiz, % 1,8k.

Emakumeen Nazioarteko Eguna Umeak Eustat Gizartea

