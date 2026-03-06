8 de marzo
Miren Elgarresta (Emakunde) no cree que el feminismo esté perdido su espacio en la sociedad vasca

Miren Elgarresta. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Miren Elgarrestak (Emakunde) ez du uste feminismoak lekua galdu duenik gizartean

Según la directora de Emakunde, la sociedad vasca está "muy avanzada" en cuanto a igualdad de género. "Eso no quiere decir que los logros que hemos tenido estén plenamente garantizados", ha añadido Elgarresta, quien ha advertido de que los discursos reaccionarios que vienen de la derecha han conseguido un gran eco en el ámbito digital.

